Криза с керосина: Румен Драганов обясни защо спекулациите за полетите са силно преувеличени

Сега е модерно да се говори тревожно, когато се говори за горивата, но не е точно така. Гледам спекулации като например "турските авиолинии намалили полетите си с 30". Наблюдаваме голямо преструктуриране, значителни обединения. Последният танкер, тръгнал преди войната, пристигна преди 2 седмици в Европа. В България имаме резерви от непреработен петрол до края на септември, керосин произвеждаме два пъти повече от нуждите ни. Българската авиокомпания обяви, че няма да вдига цената на самолетните билети. Това каза в интервю пред БНР Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма.

И допълни: "Гледам, както винаги, кризите водят до нещо положително - 12 млн. чужденци в България. Сега гледам как се подобряват в Европа вътрешните линии – Австрия, Сърбия, Унгария и виждам стремеж към енергийна ефективност и начини да се търсят добри решения за развитието на кризата".

Според Драганов България ще е печеливша, защото „в условия на кризи, особено европейски, винаги печели“. „Когато Европа е в криза - европейците не ходят по скъпи курорти, а избират южни и изгодни курорти. Имаме между 20 000 и 25 000 преминавания на летище София всеки ден", посочи той.

"Смятам, че стоим много стабилно на туристическата карта на Европа", каза експертът.

Драганов посочи, че квинт есенцията на българския туризъм е, да се възползваме от ситуацията в Европа.