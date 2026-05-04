З00 000 за 15 години: Гърци напускат страната заради пожарите

Публикувано днес проучване в Гърция показва, че в последните 15 години 300 000 гърци принудително са се преместили на безопасни места след бедствия от пожари и наводнения. Търсят спасение от климатичните промени в големите градове, а много от тях и в чужбина, предава БНР.

Министерството на климатичните кризи и Гражданска защита обявиха строги мерки срещу създаване на условия за пожари. Напълно се забранява палене на огън на открито и изгаряне на растителни отпадъци.

Под забрана е също работа на открито с инструменти с открит огън, фойерверки и пушеци за пчеларството. Собствениците на имоти с открити площи са задължени да ги почистят и да информират за това общините. Нарушителите се наказват с глоби до 50 хиляди евро.

Гърция вече използва сателити за наблюдение и реакция в случай на пожар. Въведени са строги правила към гражданите и туристите.

Четири гръцки термални сателита са успешно изведени в орбита, съобщават от правителството. Това е първата национална система за откриване и проследяване на пожари. Тя предоставя данни в реално време за превенция, готовност и реакция при бедствия.

