Прощален пакет от 70 мерки за следващата власт: Според здравния министър болниците са прекалено много

Необходима е акредитация и реорганизация на болничната система. Трябва да има въвеждане на акредитация, контролни механизми, включително национална здравна карта, която да определя броя на лечебните заведения. Оптимизацията е неизбежна - категорично, болниците са твърде много, а използваемостта е около 47%.

Това заяви служебният министър на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски, който коментира състоянието на общинските болници, включително финансовите им затруднения, като обясни, че е имало случаи, в които медицински специалисти не са получавали заплати от октомври.

Министър Околийски съобщи, че служебният кабинет оставя значителен обем подготвени мерки за следващото управление в сектора на здравеопазването.

"Имаме около 70 такива неща, които оставяме - т.нар. нискорастящи плодове, които веднага могат да бъдат придвижени напред", обясни министърът.

Бързи мерки за промени

Сред възможните промени Околийски открои стратегията за наркотичните вещества, която предстои да бъде приета в четвъртък.

Той акцентира и върху мерките в областта на зависимостите и общественото здраве. Сред тях е национална програма, свързана с превенцията на употребата на фентанил, като предупреди за сериозността на проблема.

Особено внимание Околийски отдели на реформите в лекарствената политика и контрола върху скъпоструващите терапии. По думите му целта е да определят прозрачни надценки, да се дигитализира целия процес, за да може да е ясно кой какво купува, от кого го купува и защо го купува.

Министърът даде конкретен пример за установени сериозни ценови разлики между лечебни заведения с "фрапантни разлики", резултат от липса на контрол и прозрачност. "Това е една черна дупка до този момент, в която нямаше никаква прозрачност, никаква предвидимост на тези разходи", заяви той, цитиран от Нова тв.

По думите му анализът е извършен върху данни от няколко държавни болници, като са установени сериозни несъответствия. "Ние анализирахме данните от 7 държавни болници и сравнихме тези документи с оригиналните фактури - там се виждат фрапиращи разлики. Самите фармацевтични компании се свързаха с нас, защото бяха скандализирани от цените, на които се продава техният медикамент в България", обясни Околийски.

Околийски съобщи още, че сигналите за нередности вече са подадени към контролните органи - АДФИ и прокуратурата.

По отношение на липсата на регулация в психотерапевтичната практика Околийски беше категоричен, че има огромна потребност от такава. Той предупреди, че именно тази липса е позволила навлизането на нерегулирани практики. "Всякакви самозвани психотерапевти, психолози и прочие са предоставяли услуги", посочи той.

Министърът обясни, че въпросът за биомаркерите вече е бил предмет на договаряне и продължава да бъде спорен между институциите и съсловните организации, като допълни, че цените варират значително. "Могат да струват 500, но и да стигнат до 3500", заяви той.

Готовност за съдействие

Околийски постави и по-широкия финансов контекст на здравната система, включително темата за доплащането и здравната вноска. "Със сигурност сме със една от най-ниските здравни вноски в Европа“, каза той, но подчерта, че въпреки това очакването е за качествена услуга. "Хората трябва да получават ефективно здравеопазване с възможности, които да се надграждат", добави той.

Той цитира и данни за тежестта на доплащането, което е около 40%. По думите му системата изисква реформа не само във финансирането, но и в контрола върху качеството.

Според него ключов елемент е въвеждането на контрол върху практикуващите специалисти. "Става дума за възможност за оценка на качеството, на това какво всъщност правиш, на контрол, който да бъде упражняван", заяви министърът. Той допълни, че контролът вероятно ще бъде споделен между институции - РЗИ, Министерството на здравеопазването и гилдиите.

Околийски изрази съжаление, че въпреки усилията, системно здравно образование в училищата все още липсва. "Не може да се казва, че здравното образование го има, защото го няма", заяви той. По думите му това води до засилени проблеми сред младите - от тютюнопушене и агресия до автоагресия и психични затруднения. Той настоя за въвеждане на координирана политика между институциите за превенция на рисковото поведение.

Министърът заяви готовност да съдейства и на следващия екип в Министерството на здравеопазването. "Аз и целият ми екип сме готови да дадем експертното си знание и да подпомогнем реализацията", каза той, като допълни, че бъдещите реформи изискват политическа воля и приемственост.