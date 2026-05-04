"Първият тест за управляващите ще бъде парадът в Москва на 9 май"

"Има концентрация на власт - 131 депутати, но това не е лошо. По-скоро смятам, че българските избиратели се бяха изморили от коалиции. "Прогресивна България" е естественото продължение на българския парламентарен живот - една партия да управлява и доминира, благодарение на резултати от изборите, които в голямата си част бяха честно проведени". Това каза в интервю пред БНР политологът Милен Желев.

"Първият тест за новите управляващи е военният парад в Москва за 9 май, който вероятно ще бъде посетен от Роберт Фицо, премиер на Словакия, и ще следя позицията на новите управляващи", посочи той и допълни, че те биха могли да бъдат атакувани единствено по тема външна политика, защото "освен темата Украйна - Русия" и Близкия Изток, има замразени конфликти, които могат да породят напрежение".

Желев смята, че президентските избори няма да разочароват избирателите на "Прогресивна България": "Моето мнение е, че ще е рано да бъдат разочаровани от политическите курсове на ПБ, тъй като хоризонт от 4 години дава висок праг на търпимост. А реформи се правят в началото на новото управление."

Още: Как ще управлява Радев в първите 100 дни? Анкетата на Actualno.com

И предупреди новите управляващи, че трябва да очакват кризи като свлачището край Смолян.

"Българската инфраструктура е остаряла, в цялата страна тиктакат бомби със закъснител и новите управляващи да очакват всякакви катаклизми. Ако за инженерите свлачището не е изненада, това е сериозен проблем за хората, който не подлежи на отлагане", твърди политологът.

Още: Румен Радев ще ухажва ПП и ДБ, какво ще произлезе от това: Говори Ивайло Илиев (ВИДЕО)