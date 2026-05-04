Нов ключов момент: Европа трябва да преосмисли производството си на торове

Половината от населението на света е живо благодарение на синтетичните торове. В основата на съвременното земеделие е амонякът. Той е ключовата съставка, използвана за производството на азотни торове, които поддържат добивите от култури по целия свят.

Разработен в началото на 20-ти век от немските учени Фриц Хабер и Карл Бош, индустриалният синтез на амоняк трансформира хранителните системи и подпомогна безпрецедентния растеж на населението в световен мащаб. Той също така помогна за превръщането на Европа в световен лидер в научните и индустриални иновации.

Днес обаче същият процес, който някога е давал предимство на Европа, сега я излага на нарастващи икономически, геополитически и екологични рискове.

Това пише в свой анализ за Euronews Магнолия Товар, ръководител на отдел "Технологии и въздействие" във "Future Cleantech Architects", и инженер-химик с над 25 години опит в индустриалната декарбонизация и енергийния преход в повече от 20 страни.

Съвременната хранителна система остава зависима от изкопаемите горива

Производството на амоняк зависи в голяма степен от природния газ, предимно като суровина за производството на водород. В резултат на това съвременната хранителна система остава зависима от изкопаемите горива. Когато цените на газа се покачват, производството на торове става значително по-скъпо, което подкопава конкурентоспособността на европейската промишленост и увеличава разходите по цялата верига за създаване на стойност в селското стопанство.

След руската инвазия в Украйна, тази уязвимост стана невъзможно да се игнорира. През 2022 г. цените на газа в Европа скочиха повече от десетократно, като се повишиха от исторически ниски до рекордно високи нива. Заводите за торове на целия континент, включително индустриалните лидери като BASF, бяха силно засегнати от този шок. В пика на кризата до 70% от капацитета за производство на амоняк в Европа беше извън експлоатация.

Конфликтът в Близкия изток за пореден път подчерта рисковете от зависимостта от вноса на газ и износа на изкопаеми горива за поддържане на нашата хранителна система - приблизително 1/3 от световния износ на торове преминава през Ормузкия проток - критичен вход, който се оказва силно уязвим за смущения.

Европейското селско стопанство е под натиск

Бързо ерозиращата производствена база на Европа сега има стратегически последици. Тя увеличава зависимостта от вноса на торове от страни като Алжир, Китай, Египет, Русия и Съединените щати.

Това създава парадокс - докато европейските политици се стремят да намалят зависимостта от вносни изкопаеми горива за важни сектори като строителството или пътния транспорт, континентът рискува да стане все по-зависим от вносни хранителни вещества (произведени другаде, използващи същите изкопаеми горива).

Европа е била в това положение и преди. Преди изобретяването на процеса Хабер-Бош, европейското селско стопанство разчиташе в голяма степен на вноса на нитрати от Чили, което създаваше уязвимости в доставките, които оформяха геополитическата стратегия. Днес уязвимостта се завръща – този път тя се дължи на зависимостта от вноса на изкопаеми горива. Следователно поддържането на лидерството на Европа в промишлеността изисква нова вълна от иновации.

Съществува и климатичен императив. Глобалното производство на амоняк отделя приблизително 450 милиона тона CO₂ всяка година – сравнимо с два пъти повече от годишните емисии на Испания. Намаляването на тези емисии е важно не само за климатичните цели, но и за дългосрочната устойчивост на производството на храни.

Торове, произведени с помощта на чиста електроенергия

Европа започна да проучва нисковъглеродното производство на амоняк, използвайки водород, генериран от възобновяема електроенергия. Това обаче изисква нова инфраструктура за производство, транспорт и съхранение на водород. Това е скъпо и има риск да се случва твърде бавно.

По-обещаващи технологии биха могли да променят уравнението изцяло. Нововъзникващи процеси целят производство на азотни торове, използвайки азот от въздух, вода и електричество. Това може да елиминира зависимостта от изкопаеми газове и потенциално да заобиколи напълно водорода. Техническите детайли се различават, но целта е една и съща: да се използва чиста електроенергия за производство на торове по начин, който е по-надежден, по-малко замърсяващ и в крайна сметка по-евтин.

Ако тези технологии успеят в голям мащаб, те биха могли да позволят производството на торове на повече места, особено в региони извън Европа, където потенциалът за възобновяема енергия е още по-висок. По-малките и по-гъвкави инсталации биха могли да допълнят съществуващите големи съоръжения, правейки веригите за доставки по-устойчиви и създавайки нови индустриални възможности.

Нова технология за торене може да защити работните места в индустриалните региони

Това е важно и за работните места. Европейската химическа промишленост поддържа стотици хиляди квалифицирани работници, много от които в индустриални региони, които се чувстват застрашени от енергийния преход. Ново поколение технологии за торове би могло да издигне и модернизира тази индустриална база, вместо просто да доведе до мигриране на тази индустрия в чужбина.

Като първа стъпка политиците трябва да подкрепят пилотни инсталации и демонстрационни проекти, така че нововъзникващите технологии да могат да преминат от лабораторния към търговския мащаб. Ранното внедряване няма да е евтино. Но сега е ясно повече от всякога, че зависимостта от газ – с нейните повтарящи се ценови шокове – вече не е жизнеспособна. С разширяването на възобновяемата електроенергия и усъвършенстването на новите методи за производство, разходите вероятно ще паднат. Европа вече има силен капацитет в електрохимията, инженерството и промишленото производство. Време е да го използваме.

Торовете, енергийният и продоволственият суверенитет на Европа са тясно преплетени. Чрез инвестиране в иновации в производството на торове, Европа може да намали уязвимостта си към нестабилните пазари, да укрепи индустриалната си база и да изгради по-устойчива продоволствена система. Това може също така да помогне за стимулиране на глобалния преход към по-чисти промишлени процеси.

Следващият момент на Хабер-Бош за Европа е на една ръка разстояние.