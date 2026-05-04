Новият хантавирус се пренася от гризачи: Какво се знае до момента

Предполага се, че заболяване, пренасяно от гризачи, е причинило огнище на борда на круизен кораб, което е убило трима души и е разболяло други, предаде гръцкото издание Kathimerini. Проучванията показват, че хантавирусите съществуват от векове, като са документирани огнища в Азия и Европа. В Източното полукълбо те са свързани с хеморагична треска и бъбречна недостатъчност. Едва в началото на 90-те години на миналия век в югозападната част на Съединените щати се появява неизвестна досега група хантавируси като причина за остро респираторно заболяване, известно сега като белодробен синдром на хантавируса.

Болестта привлече вниманието миналата година, след като съпругата на покойния актьор Джийн Хакман, Бетси Аракава, почина от хантавирусна инфекция в Ню Мексико.

СЗО проверява случаите

Световната здравна организация заяви в неделя, че подробните разследвания на епидемията от круизни кораби продължават, включително допълнителни лабораторни тестове и епидемиологични проучвания. Секвенирането на вируса също продължава.

Ролята на гризачите

Хантавирусът се разпространява главно чрез контакт с гризачи или тяхната урина, слюнка или изпражнения, особено когато материалът е нарушен и се разпространява във въздуха, което представлява риск от вдишване. Хората обикновено са изложени на хантавирус около домовете си, кабините или навесите, особено когато почистват затворени пространства с лоша вентилация или изследват райони, където има миши изпражнения. СЗО казва, че макар и рядко да се случва, хантавирусите могат да се разпространяват и директно между хората.