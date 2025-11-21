Войната в Украйна:

Тръмп премахна митата върху бразилското говеждо месо и кафе

21 ноември 2025, 06:04 часа 405 прочитания 0 коментара
САЩ освобождават различни бразилски селскостопански стоки от строги мита. Сред тях са говеждо месо, кафе и домати. С това се разширява обхватът на изключенията от наскоро наложените мита, съобщава АФП и "Ройтерс". Промените идват, тъй като президентът Доналд Тръмп е изправен пред натиск от американските избиратели заради повишаващите се разходи за живот. Още: Тръмп намалява митата за Китай - срещата със Си е надминала очакванията му (ВИДЕО)

Решението на Тръмп

Снимка: iStock

Последната заповед на Тръмп разширява хода му от миналата седмица за намаляване на "реципрочните" мита - наложени за справяне с търговското поведение, считано за нелоялно върху различни селскостопански вносни продукти.

Още: След американските мита: Икономиката на Япония отбеляза спад

Но американските мита върху много бразилски продукти се увеличиха в началото на август с отделно известие, тъй като Тръмп засили натиска срещу процеса срещу десния си съюзник Жаир Болсонаро.

Болсонаро загуби изборите през 2022 г. и беше осъден през септември за усилията си да попречи на Луис Инасио Лула да Силва да вземе властта след победата му. Този месец съдиите отхвърлиха жалбата му срещу 27-годишна присъда за неуспешния опит за преврат.

По това време ходът на Тръмп натрупа допълнително 40-процентно мито върху много бразилски продукти, въпреки че широките изключения, обхващащи артикули, включително портокалов сок, смекчиха удара.

Длъжностните лица бяха преценили, че "наред с други съответни съображения, е постигнат първоначален напредък в преговорите с правителството на Бразилия", се казва в заповедта. В приложение са описани подробно новите изключения от това 40-процентно мито и те ще бъдат приложени със задна дата от 13 ноември.

Още: Тръмп не иска да слуша съда за митата

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
