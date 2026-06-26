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Ефектът "Ормузки проток" заради Тръмп: Ето кой в България пострада най-тежко засега

26 юни 2026, 10:25 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ефектът "Ормузки проток" заради Тръмп: Ето кой в България пострада най-тежко засега

"България беше засегната от кризата в Ормузкия проток и войната в Близкия изток основно индиректно, чрез 3 канала – цени на енергийните суровини, транспорт/логистика и вериги на доставки". Това казва Пламен Димитров, управител на Coface България ("Кофас България"). И добавя кой в България най-вече на първо място поема тежестта на подпалената от американския президент Доналд Тръмп война с Иран.

"Още преди няколко седмици вече споделихме, че поради кризата с горивата очакваме увеличаване на фалитите в България през 2026 г., след няколко поредни години на понижения. Вече виждаме как високите цени на горивата и вносните енергийните ресурси за бизнеса се отразяват негативно върху транспортния и логистичния бизнес, поради свиването на маржовете им. Транспортният сектор беше "бомба със закъснител" по отношение на риск от няколко години насам – сега детонаторът се задейства. В бизнеса ни по застраховане на вземания вече виждаме забавянията в плащанията от страна на компаниите в тези сектори в България", добавят още експертите по управление на риска на Coface.

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Веригите за доставки са под натиск

Условното затваряне на Ормузкия проток – през май през него са преминали 145 кораба, в сравнение с над 3 300 година по-рано – наруши глобалния транспорт и отново постави веригите за доставки под натиск. Вече са налице по-дълги срокове за доставка, нарастващи разходи и първи признаци на недостиг, което води до трупане на превантивни запаси за сметка на засилен натиск върху паричния поток и маржовете.

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На този фон се очаква броят на корпоративните фалити да продължи да нараства през тази година (+6% в световен мащаб), като в някои страни се наблюдава особено рязко увеличение (по-специално в САЩ, Франция и Япония).

Специално за еврозоната - блокажът на протока сви прогнозата за икономически растеж през 2026 година на само 0,7%.

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"Затишието във военните действия в Близкия изток е добра новина, но то не може да скрие основния проблем - вече настъпилите сътресения ще окажат негативно влияние върху стопанската дейност, доходите и заетостта. Безпрецедентният брой от 41 понижения на оценките в различни сектори в 19 държави подчертава глобалното въздействие на войната, чиито последствия за търговските потоци и рентабилността на предприятията ще продължат да оказват силно влияние през следващите месеци" - оценката на Жан-Кристоф Кафе, главен икономист в Coface.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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