По-евтин ток и капитализъм за по-силна енергетика: Планът на Румен Радев

Кога в България обикновените битови потребители ще могат да избират на свободен пазар от кого да купуват ток без ограничения? В управленската програма на Румен Радев вече има по-ясни щрихи и някои срокове.

На първо място - пълна либерализация на пазара за ток се предвижда само ако на самия пазар има "реална конкуренция" и хората могат да изберат информирано, а уязвимите потребители са защитени по надлежен начин. Съответно, до април 2027 година трябва да бъде завършен анализ, в който да бъдат направени оценки как либерализацията ще повлияе на цените, доходите, инфлацията, енергийната бедност и държавния бюджет. Едва след това ще се избере модел на поетапно освобождаване на цените на тока за битовите потребители.

Интересен акцент - може да бъдат въведени "блокови цени" за битовите потребители. Това са различни тарифи според изразходеното количество ток, при които базово потребление се заплаща при по-благоприятни условия, а потреблението над съответния праг - на по-висока цена.

Още: Отлагане, но не и отмяна: Всичко, което трябва да знаете за свободния пазар на тока

И още - до декември, 2026 година, сегашната власт трябва да е готова с модел за осигуряване на целеви помощи за защита на домакинствата в енергийна бедност.

Енергетиката в България

В управленската програма в раздел "Енергетика" се посочва още, че "българският енергиен модел ще се основава на балансирано съчетаване на ядрени, въглищни, газови, хидроенергийни и възобновяеми мощности, съхранение на енергия и модерни мрежи". До април 2027 г. ще се разработи Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България с хоризонт до 2050 г. с ясна пътна карта, конкретни инвестиционни приоритети и периодична оценка на системната адекватност, отбелязва в. "Сега". Ядрената енергетика е предвидено да остане основен стълб, а особен приоритет ще бъде по-пълноценното използване на хидроенергийния потенциал на страната чрез модернизация и рехабилитация на съществуващите ВЕЦ и ПАВЕЦ и изграждане на нови помпено-акумулиращи мощности. Интересен факт - въглищата се считат за "стратегически местен ресурс", но как това ще се случи предвид ангажимента на България да затвори въглищните си централи до 2038 година не е ясно.

За да няма сътресения в българската енергетика, в управленската програма на правителството е предвидено да се помисли дали да бъдат направени продажби на миноритарни дялове на държавни енергийни дружества на Българската фондова борса, за да бъдат те подсигурени със свежи пари (капитал).

Още: Революцията на батериите: За 2 г. България изненада всички в Европа, държавното бездействие се оказа плюс