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Май ще се зарежда в Турция: Край с данъка на дизела

14 август 2026, 10:02 часа 965 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Май ще се зарежда в Турция: Край с данъка на дизела

Турция ще премахне специалния данък върху потреблението на дизел до края на август. Новината съобщи Reuters. За целта има президентски указ, който е публикуван в Държавен вестник в четвъртък. Дали това означава намаляване на цената или може да се отрази само временно? Мотивите за решението са именно такива - то има за цел да намали ценовия натиск върху потребителите, превозвачите и производителите, както и да понижи цените на дизела като част от борбата с инфлацията в Турция, допълва БТА, позовавайки се на вестник „Биргюн“.

Ето какво ще стане с данъка на дизела

Според указа, на 1 септември данъкът върху дизела ще бъде възстановен, като ще се увеличава постепенно с 3 турски лири (0,05 евро) всеки месец, докато достигне 13,90 лири (0,25 евро) на литър на 1 януари, същото ниво, както преди премахването му.

Припомняме, че през март 2026 г. базовата ставка на този данък за дизеловото гориво беше определена на 13,9006 турски лири на литър. Това е максималното ниво, до което данъкът трябва да се завърне в началото на 2027 г.

Указът също така премахва дизеловото гориво от системата за данъчно регулиране с плъзгаща се скала на Турция, въведена за ограничаване на въздействието на покачващите се цени на петрола и високата инфлация върху потребителите.

Бензин и LPG не са засегнати

В постановлението обаче се казва, че бензинът и втечненият нефтен газ (LPG) ще останат в системата с плъзгаща се скала до 1 октомври, когато системата се очаква да бъде премахната. ОЩЕ: 18% по-евтин петрол, 18% по-скъп дизел: Тръмп и Путин го правят, твърди наш търговец

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Турция Горива дизел данъци бензиностанции цена на дизела
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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