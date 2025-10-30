Любопитно:

Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план

30 октомври 2025, 19:22 часа 587 прочитания 0 коментара
Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план

Българският еврокомисар Екатерина Захариева коментира пред БНТ, че Еврокомисията е изключително щастлива за предстоящото влизане на страната ни в еврозоната и отвън - от Брюксел, нещата у нас изглеждат добре. Екатерина Захариева е у нас за участие в кръгла маса на тема "Жените в иновациите". Тя посети института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии и беше гост на официалното откриване на космически център.

Още: Българският еврокомисар определи като "саботаж" напъна на "Възраждане" срещу еврото в 90-ата минута

Пред БНТ еврокомисарят подчерта, че България постига много в сферата на новите технологии и иновациите, а INSAIT е истински повод за гордост и е признат като един от най-добрите институти за изкуствен интелект в света.

Още: Реверанс към нас: Екатерина Захариева за доклада за еврозоната

"Отвътре виждам политическото напрежение, но се радвам, че правителството остана стабилно. По отношение на еврото все още по мое наблюдение обществото е разделено. Но мисля, че все повече и повече хора започват да говорят и да разбират, че позитивните неща са страшно много за българската икономика и за българските граждани. Много е важно в първите седмици на преминаването всичко да върви гладко, хората да имат достатъчно информация, хората да се чувстват спокойни, служителите в банки и магазини да бъдат обучени. Мисля, че процесът върви по план", заяви еврокомисарят Екатерина Захариева.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро Екатерина Захариева въвеждане на еврото
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес