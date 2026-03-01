Ескалацията в Близкия изток и пазарите: Затворен ли е Ормузкият проток?

След ескалацията в Близкия изток Международната агенция по енергетика (МАЕ) и британската служба за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) излязоха с изявления във връзка с търговията с петрол в региона. Изявите им дойдоха на фона на конфликтите и след получени доклади за инцидент на две морски мили северно от Кумзар в Оман, разположен в Ормузкия проток. Припомняме, че по-рано Иран атакува пристанище на посредника в американско-иранските преговори - Оман.

Пазарите са добре снабдени

МАЕ следи събитията в региона и потенциалните последици за световните енергийни пазари и търговските потоци, заяви нейният генерален директор Фатих Бирол в платформата X. „Пазарите са добре снабдени до момента“, каза Бирол, добавяйки, че е във връзка с министри от големите производители в региона.

Средата за морска сигурност е силно нестабилна

Междувременно службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) заявява, че е наясно със „значителна военна дейност“ в „Арабския залив, Оманския залив, Северно Арабско море и Ормузкия проток“. ОЩЕ: Близкият изток не спира да гори: Атака в сърцето на Техеран, пострада и посредникът в американско-иранските преговори (ВИДЕА)

В последното й съобщение се казва, че средата за морска сигурност в региона остава силно нестабилна, като продължаващата регионална военна активност допълнително повишава заплахата за търговското корабоплаване.

„Има значително военно присъствие и активност в целия регион. Моряците трябва да са наясно с повишения риск от грешни изчисления или неправилна идентификация, особено в близост до военни части и други чувствителни морски съоръжения и инфраструктура“, се казва още в съобщението.

Затворен ли е Ормузкият проток?

Твърденията относно затварянето на Ормузкия проток продължават да се разпространяват чрез доклади от отворени източници и УКВ комуникации.

Официално затваряне на Ормузкия проток не е било официално съобщено на морската индустрия "чрез признати канали за морска безопасност“, добави UKMTO, отбелязвайки, че „УКВ комуникациите, посочващи ограничения за транзит, не представляват правно признато спиране на транзитното преминаване съгласно международното морско право“. UKMTO също така предупреди, че има заплахи отвъд Ормузкия проток, включително в райони като Баб ал Мандаб, където, според него, напрежението остава „повишено“.

Проливът е най-важният маршрут за износ на петрол в света, който свързва най-големите производители на петрол в Персийския залив, като Саудитска Арабия, Иран, Ирак и Обединените арабски емирства, с Оманския залив и Арабско море, допълва още "Ал Джазира". ОЩЕ:Удар по световната търговия с петрол: Първи данни за иранска блокада на Ормузкия проток