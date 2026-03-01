Министерството на туризма със съвети към българите в Близкия Изток

Министерството на туризма е в постоянен контакт с туроператорите, които оперират в региона, както и с българските дипломатически и консулски представителства на място, съобщиха от ведомството. Оттам допълват, че информацията за организираните туристически групи и индивидуалните пътувания се актуализира. Туроператорите предоставят данни за броя на пътуващите и предприетите от тях мерки с оглед гарантиране сигурността на българските граждани.

Оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване

Министерството на туризма работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути. Българските граждани не са забравени – тяхната сигурност е основен приоритет.

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно в Ситуационния център на Министерството на външните работи на тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616, e-mail: crisis@mfa.bg.

Гражданите могат да се обръщат и към българските дипломатически представителства в региона, а в държави, където България няма консулска служба, могат да ползват съдействие от консулските служби на други държави – членки на ЕС. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани в региона да се регистрират в платформата „Пътувам за“ на интернет страницата на ведомството.

