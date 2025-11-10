Европейският бизнес ще усети тежестта на американските мита през 2026 г.: Проучване

Европейският бизнес ще понесе по-голямо въздействие от американските мита и други търговски конфликти през 2026 г., отколкото през 2025 г., когато предварителното зареждане със стоки е смекчило последствията. Това се посочва в проучване на BusinessEurope, публикувано днес и цитирано от Ройтерс. Проучването на лобистката бизнес група се основава на отговорите на нейните 36 национални бизнес федерации в ЕС и в страни извън ЕС като Великобритания, Швейцария, Турция и Украйна.

Еврозоната ще бъде най-силно засегната

Според анализа търговското напрежение вероятно ще намали брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната, Европейския съюз и по-широка група европейски държави с около 0,03 процентни пункта през 2025 г. За 2026 г. очакваното отрицателно въздействие се изчислява между 0,5 и 0,6 процентни пункта, като еврозоната ще бъде най-силно засегната.

BusinessEurope посочва, че резултатите съответстват на оценката на Европейската централна банка (ЕЦБ), според която въздействието на тарифите и икономическата несигурност върху растежа в еврозоната вероятно ще бъде около 0,7 процентни пункта за периода 2025–2027 г.

Според ЕЦБ това влияние е по-слабо от очакваното по-рано, тъй като политическата несигурност е намаляла след постигането на споразумение между ЕС и САЩ в края на юли.

Въпреки това проучването показва, че компаниите продължават да изразяват притеснения относно липсата на предвидимост, като посочва, че забавените икономически ефекти и несигурността около бъдещите американски мита остават средносрочни предизвикателства за растежа.

