Ford ще съкрати 1000 работни места в германския си завод

Американският автомобилен производител Ford ще съкрати до 1000 работни места в завода си за производство на електромобили в германския град Кьолн заради слабото търсене, съобщи компанията в изявление, цитирано от Ройтерс.

"Търсенето на електрически автомобили в Европа остава доста под прогнозите за индустрията", пише в изявлението.

"Следствие на това Ford ще премине към режим на работа от една смяна от януари 2026 г., което ще доведе до загуба на работни места", допълва американският производител.

Ford обяви, че ще предложи финансово обезщетение при съкращаването на засегнатите работни места във фабриката си в Кьолн.

Американският автомобилен производител е в процес на болезнено преструктуриране в Германия, което засяга хиляди работни места, включително в завода си в Кьолн, както и във фабриката си в град Саарлуис, провинция Саарланд, след като автомобилният концерн реши да прехвърли производството на електромобили във Валенсия.

Според официални данни, моделите на Ford са представлявали само 3,5 на сто от новорегистрираните автомобили в Германия миналата година.

