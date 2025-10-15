Глас от Хърватия: Купуваме сръбската петролна индустрия от руснаците

Хърватия изглежда е хвърлила око на Сръбската петролна индустрия (НИС). Това става ясно от изказване на хърватската опозиция в лицето на Арсен Баук, който се позовава на годишния доклад на премиера на Хърватия Андрей Пленкович, предаде хърватската медия "Индекс". Новината идва на фона на информацията за желанието на Сърбия да купи руския мажоритарен дял в Националната петролна индустрия. Планът на Кремъл обаче бил - друг, а именно Русия да продаде своя дял на трета страна.

Какво още се стреми Хърватия?

Фокус на опозиционния хърватски политик е критиката към Пленкович и правителството за състоянието на здравеопазването, сериозната жилищна криза, забавянето на изплащането на приобщаващата надбавка, подкрепата за Chat Control, инфлацията, но той в рамките на тази критика - той разкри и друга новина.

Хърватия изглежда не се стреми да придобие само руските дялове в НИС, а да купи и още нещо.

„Купуваме INA от унгарците, строим атомна електроцентрала, а за пенсионерите получаваме не седем, а шест евро на година трудов стаж", обобщи годишния отчет на премиера Баук.

Трябва да отбележим, че INA - Industrija nafte всъщност е хърватската петролна компания, но унгарската MOL Group има мажоритарен дял в компанията. ОЩЕ: Заради санкциите: Унгарската MOL ще увеличи доставките на петрол за Сърбия