Глобално CS:GO турне, стартирано от водещи имена на Еспорт с награден фонд от 3,400,000 USD

GRID, водеща световна платформа за данни за игри, заедно с международните турнирни оператори, включително FACEIT, Релог медия, и Идън Еспорт, обяви нов, глобален , отворен CS:GO Обиколка с един от най-високите наградни фондове някога CS:GO: $3,400,000 USD.

Champion of Champions Tour (CCT) трябва да започне през юни 2022 г. и да завърши с глобален LAN финал през януари 2024 г.

Champion of Champions Tour (CCT) се организира от GRID и нейните основополагащи и регионални партньори, с участието на водещите компании в бранша. Докато GRID ще предоставя услуги за управление на данни за CCT, всеки от основополагащите партньори ще допринесе за организацията на обиколката чрез изпълнение на излъчване на продукция, операции, екипи и връзки с таланти, осигурявайки най-доброто изживяване за своите местни общности и феновете на CS:GO по целия свят.

Партньори

Списъкът на основополагащите партньори включва:

● FACEIT: Операции на глобалната лига и платформа за турнири

● Идън Еспорт: Операции, маркетинг и медийни услуги

● Релог медия: Партньор за студио производство и излъчване

● Черната Моли Забавление: Глобални финали LAN производство и Северен европейски партньор

● Фентъзиекспо: Основен партньор за излъчване (английски) и производство на съдържание.

Champion of Champions Tour обхваща три региона - Европа, Северна и Южна Америка. Всеки регион ще получи локализирано съдържание, предавано поточно по каналите на регионалните партньори на CCT, които са избрани за регионален фокус и опит. За региона на Южна Европа CCT си партнира с Джирафа.

Вижте пълния списък на регионалните партньори на CCT по-долу:

● Южна Америка: BTS Бразилска телевизия

● Северна Америка: FiReSPORTS

● Западна Европа: Фрагстър

● Централна Европа: РЕПУБЛИКАНСКАТА ЛИГА

● Източна Европа: Релог медия

● Южна Европа: Джирафа

● Северна Европа: Черната Моли Забавление

“Нашата мисия е да се вградим в екосистемата на професионалния Counter-Strike на множество нива, предоставяйки възможност на нововъзникващи регионални таланти в електронните спортове да се докажат и да блеснат. Ние сме развълнувани да си партнираме с водещи партньори за електронни спортове по целия свят, за да дадем възможност за устойчив растеж на сцената и да подкрепим професионализацията на нашата индустрия като цяло.” - казва Том Уорбъртън, главен оперативен директор на GRID Еспорт.

Форматирайте

CCT ще включва регионални турнири в определените региони със собствени цикли на отворена квалификация, водещи до онлайн сериите с общ награден фонд от $1,800,000 USD през този етап, на свой ред, класиране за LAN сегмента на Турнето.

Отборите ще събират точки по време на своите онлайн и студийни LAN изпълнения, като в крайна сметка ще се борят за място в CCT Глобалните финали, които ще се проведат в началото на 2024 г.

Повече подробности за Champion of Champions Tour, ще бъдат разкрити през следващите седмици, включително актуализации за нови партньори, търговски партньорства и структура на турнира.

Относно Champion of Champions Tour

Champion of Champions Tour е първото състезание на CS:GO сцената, организирано съвместно от водещи фирми за електронни спортове FACEIT, Иден Еспорт Релог медия, Черна Моли развлечения, изложение фентъзи, и регионални организатори, поръчани от GRID Еспорт. Обиколката се разпределя в четири (4) уникални региона в Северна Америка, Южна Америка и Европа, където обиколката се изпълнява от регионалните партньори. Champion of Champions Tour предлага един от най-високите наградни фондове в историята на електронните спортове - $3,400,000 USD. Champion of Champions Tour мисията е да се вгради в екосистемата на професионалния Counter-Strike на множество нива, предоставяйки възможност за нововъзникващи, регионални таланти в електронните спортове да се докажат и блестят - е въплъщение на характера и ценностите на общността на електронните спортове.

За повече информация посетете , Champion of Champions Tour обиколка : www.cctour.gg

За въпроси от медиите, моля свържете се с нас: dominika@grid.gg