По-нисък данък с 23% при закупуване на жилище от млади семейства, но само ако цената му е до 300 000 евро - това предложение на "Демократична България" беше одобрено в бюджетна комисия при второто четене на промените в Закона за местните данъци и такси. Тези промени трябва да минат и в пленарна зала. Но поне засега това изглежда ще стане, тъй като управляващите от "Прогресивна България" (ПБ) харесаха идеята. Само че по същество това всъщност не е намаляване на данъка.

"Защо намаление с 23%? Защото така въпреки увеличението с 30% на данъчната оценка на имота, данъкът за придобиване ще остане на непроменено ниво", обясни Владислав Панев.

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"Допада ми това предложение, звучи смислено. А и по груби сметки няма да струва много", посочи председателят на бюджетната комисия и депутат от ПБ Константин Проданов.

Приходите от данъка за придобиване на недвижими имоти всъщност влизат в общинските бюджети, а не в държавния бюджет. Общите приходи на общините от този данък са 430 млн. евро годишно и според Проданов загубите ще бъдат под 10 млн. евро, ако се въведе преференцията за млади семейства, уточнява в. "Сега".

От Министерство на финансите препоръчаха текстът да бъде прецизиран за второто четене в пленарна зала, като се уточни ще се изисква ли сключен граждански брак, наличие на деца и може ли да се придобие имотът като съсобственост.

Обаче мнозинството в бюджетна комисия отхвърли друга идея на "Демократична България".

"Заради сериозното повишение на данъчните оценки в следващите три години, което е непосилно за много от възрастните хора, предлагаме те да ползват 75% намаление за данък сгради за основно жилище, вместо 50%. Това да се прилага за самостоятелно живеещи възрастни хора и с доходи под линията на бедност", заяви Мартин Димитров. Тук обаче от ПБ обявиха, че не може да вземат решения за намаляване на приходите на общините, защото иначе трябва да се търси как да бъдат компенсирани. Константин Проданов припомни, че в момента хората с увреждания ползват 75% отстъпка от данък сгради и ще се получи припокриване, ако се добавят и самостоятелно живеещите пенсионери с ниски пенсии.

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