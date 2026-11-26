Лицата, които не направят личен избор за подфонд във втория пенсионен стълб, ще бъдат служебно разпределени според възрастта. По-малко от 1% са хората, които сами са преценили къде да бъдат разпределени до момента. Това заяви Владимир Нечев, член на УС на Българската асоциация на дружеството за допълнително пенсионно осигуряване пред bTV. Още: Повечето българи са със спестявания под 1000 евро: Павел Вълчев за проучването на “Алфа Рисърч“ (ВИДЕО)

Личен избор, но стряскащ

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По думите му лицата до 50-годишна възраст ще попаднат в динамичния подфонд. Колкото повече се приближава човек до пенсионната възраст, логично е средствата да се управляват по-консервативно, посочи Нечев, като според него това не е изненадващо.

Според него лицата, които правят личен избор, са или тези, имащи известни съображения и търсещи консервативен подход, или тези, които биха били разпределени автоматично в балансирания подфонд, но търсят по-висока доходност. Това е личен избор, изтъкна Владимир Нечев.

Той напомни, че няма как натрупаните средства да бъдат изтеглени накуп, освен ако не са в размер на три пъти минималната работна заплата. На фаза натрупване до достигане на пенсионната възраст тези средства са наследяеми, а впоследствие също има вариант за наследяване, коментира Владимир Нечев.

„Всички осигуровки преди удръжката на такси и комисионни са гарантирани от пенсионно-осигурителните дружества, независимо от избрания подфонд“, каза още експертът от Българската асоциация на дружеството за допълнително пенсионно осигуряване.

Той уточни, че с Министерство на финансите не е коментирано да се намаляват вноските към втория пенсионен стълб.

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