Цените на бензина и дизела: Прогноза накъде ще вървят

Има по-голямо търсене на дизел, отколкото на бензин, затова и цената на дизела по-бързо пада. Това заяви Димитър Хаджидимитров, лицето на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Според него обаче още следващата седмица почти навсякъде в България цената на А95 ще е около 1,45 евро на литър, дори малко под тази граница - ако цената на петрола остане поне както е сега, между 71-73 долара на барел (зависи от сорта).

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Всъщност Actualno.com направи вчера свое проучване, специално в София, и цените на А95 вече се движат около 1,51-1,52 евро на литър, след като допреди обявяването на рамката за мирно споразумение между САЩ и Иран бяха 1,57 евро и повече.

Много е трудно да се прогнозира дали цените ще се върнат под 1,30 евро на литър бензин/дизел, както беше преди войната в Иран, но очаквам около септември да се доближим до тази граница, посочи Хаджидимитров в сутрешния блок на bTV. Той уточни, че март е имало високо потребление, докато април вече потреблението рязко е паднало, защото цените на горивата са скочили много. "За целия летен сезон очаквам цените да вървят надолу, ако ситуацията се задържи. Предвиждам под 70 долара за барел цена на (суровия) петрол", добави Хаджидимитров.

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