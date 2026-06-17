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Кога цената на бензина и дизела ще стане добра: Експертна прогноза

17 юни 2026, 8:49 часа 837 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кога цената на бензина и дизела ще стане добра: Експертна прогноза

При най-добрите условия – отваряне на Ормузкия протока и нормализиране, ще отнеме от три до шест месеца. Тази прогноза за цените на горивата направи енергийният експерт Констанца Рангелова в ефира на Нова телевизия. Тя поясни, че ще са необходими месеци за възстановяване на ситуацията с горивата. "Дълготрайният ефект е от намаляването на количеството петрол в различни складове – нивото на запаси падна до едни от най-ниските нива. До голяма степен започваме от нулата", каза тя.

Интересен контрапункт - председателят на БПГА (Петролната и газова асоациация) Светослав Бенчев очаква по-сериозно поевтиняване на горивата в рамките на 2-3 седмици, но предупреди, че едва ли цената на петрола скоро ще се върне до нива от около 60 долара за барел, както преди войната с Иран. Съответно, той смята, че много драстично намаление в цената на горивата не може да се чака тази година - защото още през Ормузкия проток не са тръгнали нормално петролните танкери, както преди войната.

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По думите на Рангелова, 10 евро промяна на цената на барел е ориентировъчно 6 цента промяна на цената на колонката, ако приемем, че няма промяна между премиума при бензина и суровия петрол.

"Европа силно е ударена от спада на износа на дизелово гориво от Изтока", заяви Рангелова.

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"В последните няколко дни имаше понижение на цените на едро, вкюлчително и днес. Имаше спад с около 2 цента. За нас обаче проблемът не е решен, защото това, което се подписва, е продължаване на примирието, а сериозните въпроси тепърва ще се обсъждат. Не се дава особена сигурност какво точно ще се случи с горивата", обясни собственикът на бензиностанции Венцислав Пенгезов.

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Бензин дизел цени на горивата Ормузки проток цена на бензина цена на дизела
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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