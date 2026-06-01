Обява за девойки и жени-оператори на дронове: Русия не спира да подсказва как лъже за "децата" в Старобелск

Администрацията на един от районите на Пермския край публикува обява за набиране на жени оператори на дронове за участие във войната с Украйна. Това стана в официалния профил във ВКонтакте на съответната администрация - на район Уински. ВКонтакте е руският еквивалент на Facebook. В началото на обявата с главни букви се подчертава, че набирането е само за жени, както за позиции оператори на дронове, така и за шофьори категория Б за "транспортиране на хуманитарна помощ".

Още: Руски абитуриенти са подмамвани да воюват в Украйна: Оператори на дронове ли умряха в Старобелск? (ВИДЕО)

На жените е обещана заплата от 210 000 рубли на месец и бонус за подписване от 1,5 милиона рубли за договор с руското военно министерство, уж за една година, както и "безплатно обучение от нулата". Възрастовата граница за кандидатите за оператори на дронове е от 18 до 35 години, а за шофьорите - от 18 до 45.

Обявата е поредна косвена податка за случая в Старобелск, при който след въздушен удар в общежитие на местно учебно заведение загинаха 21 души. Т.нар. губернатор на Луганска област (ЛНР) Леонид Пасечник публикува първоначално списък с имената на 11 загинали, 8 от които жени и то на възраст масово 18-19 години. Съответно, остава въпросът тези млади жени дали са били там за обучение за оператори на дронове за руската армия - именно такова обяснение беше дадено за удара от украинска страна, макар и неофициално - ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

Точно ударът в Старобелск сега служи за оправдание на руския диктатор Владимир Путин и пешките му да говорят как Русия един вид възстановява справедливост с бомбардировки като тази в Киев точно на 24 май - ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

В края на март "Движението на отказващите военна служба по съвест" заяви пред руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, че жените не могат да бъдат призовани в армията или да преминават военно обучение, освен ако не бъдат убедени да подпишат военен договор. Правозащитниците обаче не са регистрирали активно убеждаване на жени във военните наборни пунктове по това време.

По-рано беше съобщено, че руското военно министерство набира жени за армията от наказателни колонии.