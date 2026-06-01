Трудна за обичане? Киану Рийвс неочаквано директен за жена си (ВИДЕО)

Една от най-дискретните и харесвани двойки в Холивуд отново привлече вниманието на феновете. По време на благотворителната гала вечер на Музея за съвременно изкуство в Лос Анджелис актьорът Киану Рийвс направи рядък коментар за връзката си с художничката Александра Грант. На въпрос на "People" дали е съгласен с твърдението, че 53-годишната Грант е "жена, която е лесно да обичаш", звездата от "Джон Уик" не се поколеба нито за миг. Неговият кратък, но категоричен отговор беше: "Да!"

Признанието предизвика усмивки сред присъстващите и още веднъж показа колко силна изглежда връзката между двамата. Макар да са заедно от няколко години, Рийвс и Грант рядко говорят публично за личния си живот, което прави подобни моменти още по-ценни за почитателите им.

Самата Александра също разкри как любовта е повлияла на творчеството ѝ. Художничката признава, че картините ѝ са станали по-щастливи, откакто е с Рийвс.

"Това е неоспоримо. Трябва да си го призная", споделя тя, като отбелязва, че всяко произведение на изкуството носи частица от личния свят на автора.

Здрава връзка далече от светлините на прожекторите

Двамата се запознават покрай общ творчески проект. Рийвс написва книгата "Ode to Happiness", а Грант създава илюстрациите към нея. Професионалното партньорство постепенно прераства в романтична връзка, която става публично достояние през 2019 година.

По време на събитието двойката говори и за взаимното уважение, което според тях е в основата на успешните отношения. Грант разказва, че напълно разбира отдадеността на Рийвс към ролите му и уважава периодите, в които той е изцяло погълнат от даден проект. От своя страна актьорът подкрепя нейната работа като художник и творческата ѝ независимост.

Вместо бляскави признания и показност, Киану Рийвс и Александра Грант продължават да впечатляват с нещо по-рядко срещано в света на знаменитостите – спокойствие, уважение и искрена привързаност.