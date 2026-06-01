Гонка с полицията и 8 пометени коли: Мъж се сдоби с обвинения за три престъпления

Софийска районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж за три престъпления. Това съобщават на странцата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 30.05.2026 г. в гр. София, ж.к. “Обеля“, при управление на лек автомобил “БМВ“, Ц.Б. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

След подаден звуков и светлинен сигнал от полицейските служители Ц.Б. не се подчинил на полицейското разпореждане, продължил движението си с превишена скорост.

Последвала гонка с полицейския автомобил, създавайки предпоставки за увреждането на публично и частно имущество, както и живота и здравето на гражданите.

Ц.Б. причинил пътнотранспортни произшествия с 8 автомобила, като причинил значителни имуществени вреди.

След това обвиняемият отказал да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване на употребата на алкохол и наркотични вещества или техни аналози и не изпълнил предписание на контролен орган за изследване по надлежния ред.

По случая се води досъдебно производство. С постановление на дежурен прокурор Ц.Б. беше задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващият прокурор внесе днес в Софийски районен съд искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

