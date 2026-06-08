Гърция получи милиони евро заем за проекти за възобновяема енергия в България и Румъния

Гръцката национална електрическа компания „Пъблик Пауър Корпорейшън“ получава заем от 175 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за проекти за възобновяема енергия в България, Гърция и Румъния. Става дума за планирането, изграждането и експлоатацията на около 400 мегавата нови вятърни и соларни мощности. Проектите ще увеличат предлагането на чиста енергия и ще подкрепят усилията за декарбонизация в Югоизточна Европа, съобщиха от ЕБВР.

Заемът ще бъде подкрепен по програмата „ИнвестИЮ“ (InvestEU), която предоставя гаранции, обезпечени от Европейския съюз.

Очаква се проектът да увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в електроенергийните системи на трите страни и да произвежда около 760 гигаватчаса чиста електроенергия годишно. Според оценките това ще намали емисиите на въглероден диоксид с около 390 000 тона годишно, което се равнява на изваждането на приблизително 260 000 леки автомобила от пътя.

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„Пъблик Пауър Корпорейшън“ е водеща енергийна група в Югоизточна Европа, която развива дейност основно в Гърция, Република Северна Македония и Румъния, като разширява присъствието си в сектора на възобновяемата енергия и в България, Хърватия и Италия.

ЕБВР е инвестирала над 26 милиарда евро в България, Гърция и Румъния за насърчаване на устойчивия растеж, конкурентоспособността и прехода към зелена икономика, е посочено още в съобщението.

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