Правителството на Гюров:

Хиновски: Относно петрола сме на завет, но не и за природния газ

05 март 2026, 9:34 часа 76 прочитания 0 коментара
Хиновски: Относно петрола сме на завет, но не и за природния газ

"Ние сме на завет, защото имаме дългосрочен договор за внос на петрол и "Лукойл" има ресурси за минимум 1 месец, а за този месец ще се случат много неща и аз не мисля, че ще се почувства в България някакво поскъпване на международните борси". Това коментира пред БНР енергийният експерт Иван Хиновски във връзка с влиянието на ситуацията в Близкия изток върху енергийните пазар и добави:

"Повече ме притеснява случващото се с природния газ, защото там ще получим индиректно въздействие на тези високи цени. ... Нашата основна грижа трябва да е европейският пазар, защото европейските запаси на природен газ са почти изчерпани и трябва да се попълват. Дано да приключи този конфликт, за да може да се купува и катарски газ, но е притеснително, че заводът за втечняване газ в Катар спря да работи, надявам се в скоро време да го рестартират".

По думите му в България не се признава, че все още големият процент природен газ, който се търгува, е руски: "Той влиза в Турция и през "Боташ" се миксира, т.е. се изпира, и търговците внасят газ от Турция, който е руски. Не вярвам този извор да пресъхне, защото той е конспиративен, но е факт".

Още: Трайчо Трайков изчисли при каква цена на петрола ще поскъпне горивото на колонката

Припомняме, че България има дългосрочен договор за доставки на газ от Азербайджан по Южния газов коридор, а не чрез танкери, както е с втечнения газ. Именно предприятия за втечнен газ бяха затворени в Катар заради войната.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

Той подчерта, че всичко зависи от развитието на конфликта и отварянето на Ормузкия проток.

Още: Скок на цената на природния газ и на горивата: Енергиен експерт с мрачна прогноза

САЩ и Русия печелят от покачването на цените на петрола, изтъкна Иван Хиновски и прогнозира, че няма да бъде допуснат голям ръст на цената на петрола:

"Анализирайки геополитиката, аз не очаквам рязък ръст на цената на петрола, ще има набъбване, но това няма да се почувства".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
петрол Иван Хиновски цена на природния газ внос на петрол
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес