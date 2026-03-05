Хиновски: Относно петрола сме на завет, но не и за природния газ

"Ние сме на завет, защото имаме дългосрочен договор за внос на петрол и "Лукойл" има ресурси за минимум 1 месец, а за този месец ще се случат много неща и аз не мисля, че ще се почувства в България някакво поскъпване на международните борси". Това коментира пред БНР енергийният експерт Иван Хиновски във връзка с влиянието на ситуацията в Близкия изток върху енергийните пазар и добави:

"Повече ме притеснява случващото се с природния газ, защото там ще получим индиректно въздействие на тези високи цени. ... Нашата основна грижа трябва да е европейският пазар, защото европейските запаси на природен газ са почти изчерпани и трябва да се попълват. Дано да приключи този конфликт, за да може да се купува и катарски газ, но е притеснително, че заводът за втечняване газ в Катар спря да работи, надявам се в скоро време да го рестартират".

По думите му в България не се признава, че все още големият процент природен газ, който се търгува, е руски: "Той влиза в Турция и през "Боташ" се миксира, т.е. се изпира, и търговците внасят газ от Турция, който е руски. Не вярвам този извор да пресъхне, защото той е конспиративен, но е факт".

Припомняме, че България има дългосрочен договор за доставки на газ от Азербайджан по Южния газов коридор, а не чрез танкери, както е с втечнения газ. Именно предприятия за втечнен газ бяха затворени в Катар заради войната.

Снимка: Getty images

Той подчерта, че всичко зависи от развитието на конфликта и отварянето на Ормузкия проток.

САЩ и Русия печелят от покачването на цените на петрола, изтъкна Иван Хиновски и прогнозира, че няма да бъде допуснат голям ръст на цената на петрола:

"Анализирайки геополитиката, аз не очаквам рязък ръст на цената на петрола, ще има набъбване, но това няма да се почувства".