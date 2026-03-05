Има ли достатъчно горива и място за безпокойство: Експерти с коментар

Има горива на пазара, така че трябва да бъдем спокойни. До края на другата седмица може да се очаква ръст на цената на горивата с до 10-15 цента, заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива. В момента цените на горивата на крайните продукти по световните пазари са 40% по-високи в сравнение с миналата седмица, отчете Хаджидимитров. Още: Скок на цената на природния газ и на горивата: Енергиен експерт с мрачна прогноза

Ще има ли криза с горивата?

Според него проблемът е такъв, че ако рафинерията в Бургас си продаде всичкия нефт на старите цени, няма да може да си купи нефт на новите цени. Хаджидимитров допълни, че всяка една бензиностанция има запас с горива до 3-4 дни.

Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз добави, че отражението на цената на газа ще се види през април месец. Дневните котировки на цената на газа са по-високи, отчете Темелков.

„В момента сме в период на излишък на газ, така че потреблението не е толкова високо. Хранилището в България е едно от най-пълните с газ, докато в Нидерландия е 10-15%, а в Германия около 20%. В момента пазарите не се движат толкова от недостиг на газ, а повече се движат от новините, които се случват във войната в Иран“, коментира Кирил Темелков.

Той смята, че ако войната в Иран се нормализира, няма да се усети съществена разлика на цената на газа. „Очакваме малко изменение на цената на газа, но няма да бъде съществена“, увери Кирил Темелков.

