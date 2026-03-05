Лайфстайл:

Има ли достатъчно горива и място за безпокойство: Експерти с коментар

05 март 2026, 7:52 часа 32 прочитания 0 коментара
Има ли достатъчно горива и място за безпокойство: Експерти с коментар

Има горива на пазара, така че трябва да бъдем спокойни. До края на другата седмица може да се очаква ръст на цената на горивата с до 10-15 цента, заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива. В момента цените на горивата на крайните продукти по световните пазари са 40% по-високи в сравнение с миналата седмица, отчете Хаджидимитров. Още: Скок на цената на природния газ и на горивата: Енергиен експерт с мрачна прогноза

Ще има ли криза с горивата?

Още: Започват проверки по бензиностанциите срещу евентуална спекула с горивата

Според него проблемът е такъв, че ако рафинерията в Бургас си продаде всичкия нефт на старите цени, няма да може да си купи нефт на новите цени. Хаджидимитров допълни, че всяка една бензиностанция има запас с горива до 3-4 дни. 

Кирил Темелков, бивш директор на Булгартрансгаз добави, че отражението на цената на газа ще се види през април месец. Дневните котировки на цената на газа са по-високи, отчете Темелков.

„В момента сме в период на излишък на газ, така че потреблението не е толкова високо. Хранилището в България е едно от най-пълните с газ, докато в Нидерландия е 10-15%, а в Германия около 20%. В момента пазарите не се движат толкова от недостиг на газ, а повече се движат от новините, които се случват във войната в Иран“, коментира Кирил Темелков.

Той смята, че ако войната в Иран се нормализира, няма да се усети съществена разлика на цената на газа.  „Очакваме малко изменение на цената на газа, но няма да бъде съществена“, увери Кирил Темелков.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Експерт: Горивата в България може да поскъпнат заради кризата в Близкия изток

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Горива Гориво цена на горивата
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес