Вижте как изглежда небостъргачът, който горя 17 часа в Загреб (СНИМКА)

Потушаването на огромния пожар, който избухна в небостъргача „Веснич“ на централния загребски булевард „Славонска“, отне на пожарникарите цели 17 часа, съобщи хърватската медия "Индекс". На мястото на инцидента имаше 93 пожарникари с 30 превозни средства, а целият сектор около небостъргача беше блокиран. За щастие никой не е пострадал, но причината за пожара все още е неизвестна. Пожарникарите се бориха с високи температури и гъст дим, излизащ от прозорците и вентилационните отвори на сградата цяла нощ.

Vjesnik - duh vremena i simbol stanja. pic.twitter.com/TOkvVxwJfA — Bozo Radic (@radicbozo81) November 18, 2025

Защо пожарът обхвана цялата сграда?

Докато се очаква официалният експертен доклад, първите неофициални технически констатации сочат, че пожарът, обхванал небостъргача „Вьесник“ в Загреб, се е разпространил изключително бързо поради недостатъци в противопожарната защита на сградата.

Както неофициално научи "Индекс" от пожарникарите, системните мерки за противопожарна защита са се провалили. Огънят би трябвало да може да остане там, където е започнал. Но не остана. Секторизацията означава, че пожарът трябва да се задържи в пожарния сектор, в който е възникнал.

Например, пожар от 15-ия етаж не трябва да се спуска до партера, нито да се разпространява вертикално или хоризонтално през други части на сградата. Вертикалното разпространение е възможно, но само по контролиран начин и в рамките на определен период от време, именно защото конструкцията трябва да бъде защитена от противопожарни прегради.