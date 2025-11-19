Инфлацията в ЕС и еврозоната се забави

Годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) се е забавила до 2,5 на сто през октомври след темпа от 2,6 на сто през септември, съобщава европейската статистическа служба Евростат. През октомври миналата година инфлационният темп бе 2,3 на сто. В еврозоната годишната инфлация през октомври е била 2,1 на сто след 2,2 на сто през септември и 2 на сто през десетия месец на 2024 година.

В България

За България Евростат отчита забавяне на годишния темп на инфлацията до 3,8 на сто през октомври след 4,1 на сто през септември, както съобщи по-рано през седмицата и Националният статистически институт. Година по-рано инфлацията в страната ни бе 2 на сто.

Най-нисък годишен темп на инфлацията е отчетен в Кипър (0,2 на сто), Франция (0,8 на сто) и Италия (1,3 на сто)

Най-висок е в Румъния (8,4 на сто), Естония (4,5 на сто) и Латвия (4,3 на сто).

Спрямо септември годишната инфлация се е понижила в 15 страни членки на ЕС, останала е стабилна в три и е нараснала в девет.

През октомври тази година най-голям принос за годишното повишение на цените в еврозоната идва от сектора на услугите (+1,54 процентни пункта), следван от храните, алкохола и тютюна (+0,48 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (+0,16 пр. п.) и енергията (-0,08 пр.п.).