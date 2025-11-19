Русия ще продаде дела си в сръбската петролна компания НИС

Русия се е съгласила да продаде своя дял в сръбската петролна компания НИС, който е 56,15%. Това съобщи сръбският министърът на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович. Тя обаче, засега не разкри кой ще е купувачът. Руската "Газпром нефт" контролира 44,9% от НИС, "Газпром" - 11,3%, докато участието на Сърбия е 29,9%, а останалата част се държи от малки акционери.

Кой е купувач?

Джедович-Ханданович посочи, че името на купувача не се разкрива, защото става въпрос за бизнес разговори на сериозни компании и докато те не приключат или поне не се дефинират най-важните детайли, не е сериозно да се говори за това.

"Нищо не е скрито от обществеността. Както видяхте, досега бяхме много прозрачни за всичко. Нашето искане е ясно, а именно рафинерията трябва да продължи да работи и да се осигури нов приток на суров петрол възможно най-скоро. Припомням ви, че в Сърбия не е пристигал петрол от адриатическия тръбопровод в продължение на 43 дни, гражданите не са го усетили, именно защото работихме усилено, за да бъдем готови за всички сценарии, ако и когато има предизвикателство с петролната индустрия на Сърбия", каза министърът пред местния вестник "Данас".

Тя заяви още, че НИС, чрез своите адвокати в САЩ, е подала искане до американското правителство за удължаване на лиценза за работа, за да може да продължи да доставя суров петрол, за да може рафинерията да продължи да работи.

САЩ добавиха сръбската петролна компания към списъка на специално определени и забранени лица в началото на 2025 г. На 9 октомври 2025 г. американските санкции срещу компанията влязоха в сила. След това САЩ настояха за пълно оттегляне на Русия от НИС.

