Слави Трифонов излезе с позиция. Но не за управлението с Пеевски, "Лукойл" или бюджета

19 ноември 2025, 17:53 часа 296 прочитания 0 коментара
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов излезе в позиция в социалната мрежа Facebook. Темата обаче е любопитна. Трифонов не акцентира върху някои от наболелите теми в държавата - кризата с "Лукойл", държавния бюджет за догодина, определян от експерти и бизнес като може би най-лошия в модерната история на България, нито върху управлението заедно със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, което от ИТН продължават да отричат. Тема на публикацията му е решението на съда, според което депутатът Лена Бориславова е невинна по делото "Корал".

Тя бе подсъдима за това, че през 2021 г. е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен подпис на председателя на сдружението "Да запазим Корал" Атанас Русев. Пред съда Бориславова заяви, че не е извършила престъпление, посочвайки, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър. Още: Мълчание до дупка: ИТН на вълната на управленското самочувствие (без) Пеевски (СНИМКИ)

"На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис", пише бившият шоумен.

"Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз. Медиите коментират само, че Лена е невинна. Особено големите телевизии. Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?", пита той. Още: Когато сценарият се промени: Сиромахов сложи край на спекулациите за раздялата си със Слави

По думите му "тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци". "Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани", категоричен е лидерът на партията, която месеци наред обясняваше, че появи ли се и намек за намеса на Пеевски във властта - веднага ще напусне управлението.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Слави Трифонов Има такъв народ Лена Бориславова
