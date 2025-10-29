Партньорите по "Вертикалния газов коридор“ планират още два маршрута за LNG

Партньорите по „Вертикалния коридор“ - Гърция, България, Румъния и Молдова планират още два маршрута – един от Александруполис (FSRU) и друг, пренасящ азербайджански газ през Комотини – което допълнително затвърждава нарастващата роля на Атина като енергиен център за Югоизточна и Централна Европа, пише гръцкото издание Kathimerini. "Вертикалният коридор" има за цел да засили независимостта на Източна Европа от руския газ и да насърчи алтернативни източници на доставки.

Именно LNG трябва да замени руския газ, чийто край ще създаде дефицит от около 16 милиарда кубически метра газ в по-широкия регион. Това ще се случи, тъй като решението на Европейския съюз да прекрати целия внос на руски природен газ от 2028 г.

Първият маршрут

Припомняме, че първият маршрут започва от Ревитуса и ще достигне Украйна тази зима през новоактивирания „Вертикален коридор“.

Количествата ще постъпват на север от Ревитуса, за да задоволят част от нарастващото търсене на газ в Украйна, което се очаква да нарасне с 10% поради продължаващите руски удари по енергийната ѝ инфраструктура. ОЩЕ: Европейската врата на САЩ за LNG: Ето към коя държава от Балканите има интерес

Търговете

Неотдавнашният търг за Маршрут 1 отбеляза първата успешна продажба на капацитет за транспортиране на втечнен природен газ (LNG) сред общо петте търга, организирани от газови оператори в участващите страни. По-ранните търгове не успяха да привлекат интерес, тъй като вносителите предпочитаха по-евтини маршрути, като например през Полша.

Гръцкият оператор DESFA, заедно с „Булгартрансгаз“, „Трансгаз“, „Вестмолдтрансгаз“ и украинската GTSOU, реагираха с намаляване на транзитните тарифи средно с 10%, като Румъния и Молдова намалиха таксите с до 50%.

Решението, взето в Атина през октомври в присъствието на министъра на енергетиката Ставрос Папаставру, помогна за постигането на положителни резултати за проекта.

Според данни от индустрията, гръцката DEPA Commercial, украинската DTEK и швейцарската Axpo Trading са осигурили 30% от капацитета на октомврийския търг – 6,32 GWh на ден – за периода от ноември до април 2026 г.LNG от САЩ и краят на руския газ: България е по пътя на доставките за Украйна