Войната в Украйна:

Икономист предупреждава: Охлаждането на имотния пазар е неизбежно

02 септември 2025, 10:24 часа 408 прочитания 0 коментара
Икономист предупреждава: Охлаждането на имотния пазар е неизбежно

Охлаждането на имотния пазар е неизбежно. Това обясни пред БНР Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика, след като от данни на БНБ стана ясно, че има ръст на жилищните кредити с близо една трета през последната година, както и два милиарда лева, отпуснати нови ипотеки само през последните два месеца. Продължава и бързото покачване на цените на имотите у нас, които са с най-ускорените темпове на повишаване в целия ЕС.

"Хората купуват с инвестиционна цел. Те очакват, че ще спечелят след една, две или три години от повишаване на цената на имота. Всеки се е втренчил в сегашната лихва от 2.4-2.5% и прави сметка за всички съотношения при тези лихвени нива. Но дали след 3, 5 или 10 години лихвите ще са с друг размер не влиза в сметката.

Още: Ще увеличат имотните измами: Брокерите на недвижими имоти скочиха срещу рестриктивни промени, предложени от кабинета

Натрупват се рискове, които в един момент ще се отразят не просто на банките и на отделни домакинства, но могат рязко да охладят икономическия растеж и стопанската активност, включително строителството.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Actualno.com

Пазарът винаги се коригира и болните части се изрязват. Когато нещо се разшири твърде много, свиването му до логични и рационални граници е свързано с болка и страдание".

Още: "Търпението на властите в Гърция свършва": Призив към българските купувачи на имоти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
имоти Лъчезар Богданов инвестиционен имот имотен пазар
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес