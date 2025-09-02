Икономист предупреждава: Охлаждането на имотния пазар е неизбежно

Охлаждането на имотния пазар е неизбежно. Това обясни пред БНР Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика, след като от данни на БНБ стана ясно, че има ръст на жилищните кредити с близо една трета през последната година, както и два милиарда лева, отпуснати нови ипотеки само през последните два месеца. Продължава и бързото покачване на цените на имотите у нас, които са с най-ускорените темпове на повишаване в целия ЕС.

"Хората купуват с инвестиционна цел. Те очакват, че ще спечелят след една, две или три години от повишаване на цената на имота. Всеки се е втренчил в сегашната лихва от 2.4-2.5% и прави сметка за всички съотношения при тези лихвени нива. Но дали след 3, 5 или 10 години лихвите ще са с друг размер не влиза в сметката.

Натрупват се рискове, които в един момент ще се отразят не просто на банките и на отделни домакинства, но могат рязко да охладят икономическия растеж и стопанската активност, включително строителството.

Пазарът винаги се коригира и болните части се изрязват. Когато нещо се разшири твърде много, свиването му до логични и рационални граници е свързано с болка и страдание".

