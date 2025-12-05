Повече пенсионери и по-високи пенсии: 2 млрд. лв. повече са разходите на НОИ

С над 2 млрд. лв. повече са разходите за пенсии към октомври спрямо 2024 г. Броят на пенсионерите и средният размер на самите пенсии също се увеличава.

Това сочи официалният отчет на Националният осигурителен институт за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове.

За пенсионната система - повече от всичко

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на ДОО към октомври 2025 г. е 12 399,9 млн. лв., което е 81,5% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г., приходите нарастват с 1 637,2 млн. лв.

Разходите към октомври 2025 г. са 22 396,8 млн. лв., което е 81,8% от плана. Това е увеличение с 2 207,2 млн. лв. в сравнение с миналата година.

Най-голям дял в структурата на общите разходи имат разходите за пенсии, които са в размер на 19 859,2 млн. лв., или 82,4% от плана за годината. Това е с 2 040,5 млн. лв. (11,5%) повече от октомври 2024 г.

Броят на пенсионерите също расте. През октомври 2025 г. той е 2 061 409, което е ръст с 12 553 (0,6%) в сравнение с миналата година.

Средният размер на месечната пенсия е 1006,92 лв. или с 76,97 лв. (8,3%) повече от миналата година.

Източник: БГНЕС

Следващата по значимост и големина група разходи в бюджета на ДОО са разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване.

Към октомври 2025 г. те са в размер на 2 377,2 млн. лв. или 77,3% от плана за годината. Отчетените разходи са със 158,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към октомври 2025 г. е 10 046,1 млн. лв.

Ръст и в учителския пенсионен фонд

Наблюдава се ръст и на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд, който възлиза на 119,8 млн. лв. или 86,0% изпълнение на плана за годината. За сравнение с 2024 г., приходите нарастват с 18,0 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към октомври 2025 г. са 98,3 млн. лв. което е 78,8% от плана за годината. Извършените разходи са с 14,0 млн. лв. повече в 2024 г.

Преизпълнения на плана по фонд "Гарантирани вземания"

Планът за годината за приходите по фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" завършва с преизпълнение - 107,0%.

Общите приходи по бюджета на фонда към октомври 2025 г. са 3 424,3 хил. лв., или с 1 015,8 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Разходите са в размер на 2 248,4 хил. лв., което е 46,5% от плана. Те са общо с 910,8 хил. лв. повече в сравнение с миналата година.