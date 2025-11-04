"Има достатъчно горива": Енергиен експерт обясни защо тогава България спря износа

Горива има достатъчно. Едва ли цените ще минат 2.50 лв. до края на годината. Това каза в сутрешния блок на БНТ експертът от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров, като обясни и защо тогава управляващите предложиха забрана на износа на дизел и авиационно гориво. Всъщност според него причината е в Сърбия и санкиците срещу нейната индустрия.

Той обясни, че представителите на "Лукойл" имат верига бензиностанции там и е нормално да засилят износа. "Ако има криза изобщо - едва ли ще бъде допуснато, но горива в България има прекалено много. Производството на нашата рафинерия е на 80%, а не на 100%", добави Хаджидимитров.

Заобикаляне на санкциите: Възможно ли е?

Експертът коментира и как може да се заобиколят санкциите, като прогнозата му е, че дори да се заобиколят, това ще е нещо много временно в рамките на месец.

"Проблемът на санкциите е, че забраняват на банките да правят разплащанията. Която и банка да поеме разплащанията на компанията, тя работи с други банки и всичко ще се разбере в рамките на 2-3 седмици. Аз мисля, че тази сделка, която се подготвя е заобикаляне на санкциите. Това не е реална сделка", заяви още Хаджидимитров. Припомняме, че ако има специален управител на рафинерията, приходите ѝ влизат в специална сметка, без достъп на компанията-майка "Лукойл" до тях, докато трае управлението на специалния управител.

Той коментира, че сделка за продажба на "Лукойл" едва ли ще стане бързо. "Сделката може да бъде подготвена и написана в рамките на 2-3 месеца. Предполагтам, че в момента ще поискат отлагане искане до съществуващото положение. Някакъв вид отстъпка за няколко месеца", смята той.

По думите му през това време държавата се подготвя. "Не правим някакви усилия, които публично да се показват, че се подготвя за един държавен управител на рафинерията, но в момента се работи в тази посока и най-вероятно се пишат наредби и закони как това ще се случи", заяви още експертът.

Всичко е наред и с резерва

Хаджидимитров коментира и че всичко е наред с резерва на горива в страната.

"Проверките не са само на база сегашната сиутация, проверките на Държавния резерв вървят през цялата година. Дори два пъти в годината Държавния резерв има ангажимент да проверява на място резервът, който е от фирмите реално дали стои на склад", каза още Хаджидимитров.