Войната в Украйна:

Инфлацията в Румъния е невиждана от почти две години

12 август 2025, 16:04 часа 414 прочитания 0 коментара
Инфлацията в Румъния е невиждана от почти две години

Годишното ниво на инфлация в Румъния през юли се повиши до 7,84 процента спрямо 5,7 на сто през юни, сочат данните на Националния статистически институт, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлация от 21 месеца, пише БТА.

В разпространената информация се посочва, че това се е случило в условия, в които цените на хранителните продукти са се покачили със 7,67 процента, на услугите със 7,33 на сто, а на нехранителните стоки с 8,18 процента.

Най-много в сравнение със същия период на миналата година са поскъпнали пресните плодовете, козметичните услуги и билетите за жп транспорт – съответно с 39,74, 14,06 и 16,92 процента.

Още: Ръстът на минималната заплата в Румъния е впечатляващ

На месечна база инфлацията се е ускорила до 2,7 процента през юли.

Експертите коментират, че годишният темп на инфлация в Румъния ще отбележи най-голям скок през третото тримесечие на 2025 г. под въздействието на изтичането на схемата за ограничение на цените на електроенергията и увеличението на ставките на ДДС и акцизите от 1 август.

Данъци и акцизи нагоре: Животът в Румъния поскъпва

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Румъния Инфлация румънска икономика информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес