Изненада с цената на потребителската кошница

Цената на потребителската кошница изненадващо запазва стойността си от миналата седмица, която е 97 лева. Това стана ясно от думите на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция. Той обясни, че този път интересното е, че всички цени на стоки на едро, които са били нагоре миналата седмица, сега се движат към понижение, като това се дължи основно на логистиката и сезонните фактори.

Иванов допълни, че пазарът продължава да е нормален и спокоен, а ценовите равнища се определят от търсенето и предлагането, а не от други фактори. Той подчерта, че вариациите са напълно нормални и пазарът се движи основно от сезонни фактори, без да има влияние от външни обстоятелства като влизането в еврозоната или други манипулативни намеси.

Още: Ще поскъпне ли олиото: Институциите на спешна среща

Цените през седмицата

Данните на ДКСБТ, представени от Иванов, показват, че при зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на краставиците - с 11 стотинки, червен пипер - със 7 стотинки, зелен пипер - със 17 стотинки, лук - с 9 стотинки, зеле - с 2 стотинки, картофи - с 1 стотинка, лимони - с 3 стотинки, дини - с 2 стотинки, тиквички - с 3 стотинки, ябълки - с 5 стотинки.

Увеличение се наблюдава при доматите - с 36 стотинки, моркови - с 2 стотинки, праскови - с 18 стотинки, грозде - с 11 стотинки. За доматите Иванов каза, че в момента има известен дефицит заради по-малки количества, което е нормално явление - някои сортове излизат от сезона. Затова по-качествените домати поскъпват, докато доматите за консерви все още са в изобилие.

При основните хранителни продукти поскъпва оризът - със 7 стотинки, свинското месо - с 2 стотинки, захарта - с 2 стотинки. Стоките, които намаляват своята цена, са олио - с 15 стотинки, кашкавал - с 11 стотинки, сирене - с 10 стотинки, кисело мляко - с 3 стотинки, пилешко месо - с 9 стотинки, масло - с 1 стотинка, брашно - с 2 стотинки. Яйцата, фасулът и прясното мляко запазват цената си от миналата седмица.

Иванов посочи, че реколтата от слънчоглед за производство на олио не е толкова слаба, колкото се очакваше. По предварителни данни добивът е около милион и половина тона, като окончателните резултати ще станат ясни след прибирането на цялата реколта. Това количество е значително над вътрешните нужди на страната, поради което няма опасност от недостиг на олио, допълни той, цитиран от БТА.

Още: Надценка до 70%: КНСБ с нови данни за цените и търговията на дребно

Промените в цените от 20 май досега

Иванов представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата.

При основните хранителни стоки захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,81 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,26 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,33 лева за килограм при 3,38 лева в началото на периода. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,47 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май, в момента се предлага за 3,13 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,37 лева за брой.

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,74 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 11,92 лева при 11,40 лева през май. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,13 лева за пакетче от 125 грама. Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,36 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,29 лева за литър. Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,11 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,92 лева за килограм.

При зеленчуците доматите, които са били 2,47 лева за килограм на 20 май, сега се предлагат по 2,38 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,22 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 1,08 лева за килограм. Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,96 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,25 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,11 лева за килограм. Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,16 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е 1,83 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода тази седмица са 1,40 лева на килограм.

При плодовете данните показват, че цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,42 лева за килограм. Прасковите в момента се търгуват по 4,15 лева за килограм при 3,90 лева през май. Гроздето на 26 август е било на цена от 3,63 лева за килограм, а в момента е 3 лева за килограм. Цената на динята от 1,25 лева за килограм сега е 0,70 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,75 лева за килограм.

Като обобщение за периода Иванов заяви, че повишение на цените се наблюдава при сиренето, яйцата и пилешкото месо, а при плодовете и зеленчуците - при краставиците, тиквичките, лимоните, прасковите и ябълките. Всички останали стоки са на по-ниски равнища