Ще поскъпне ли олиото: Институциите на спешна среща

26 септември 2025, 17:32 часа 175 прочитания 0 коментара
Проверки на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Агенция "Митници" и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) показаха, че към момента не съществуват пазарни или обективни предпоставки за промяна на цените на слънчогледовото олио и царевицата, съобщиха от пресцентъра на КЗК. Според данните на МЗХ добивът на маслодаен слънчоглед е достатъчен за задоволяване на вътрешното потребление.

Срещата

Резултатите от проверките бяха представени на съвместна работна среща на председателя на КЗК Росен Карадимов, министъра на земеделието и храните Георги Тахов, председателя на Агенция “Митници“ Георги Димов и председателя на ДКСБТ Владимир Иванов, като срещата се е провела по указания на министър-председателя Росен Желязков в рамките на Механизма за координация във връзка с въвеждането на еврото.

Според предоставената информация от МЗХ очакваното производство на слънчогледово семе от реколта 2025 г. е 1,5 млн. тона, което надвишава няколко пъти необходимите количества за българския пазар. Вътрешното потребление е около 100 000 тона, като за получаването му са необходими 250 000 тона слънчоглед за преработка в масло. Цените на слънчогледовото масло се определят основно от международните пазари, като данните показват, че няма обективни икономически предпоставки за поскъпване на продукта на вътрешния пазар.

В съобщението се допълва, че очакваният добив на царевица за 2025 г. е между 1,2 и 1,3 млн. тона, като отчетеният спад се дължи на влошени климатични условия и по-малко засети площи. По данни от институциите средната изкупна цена през септември е 380,33 лв./тон, което е минимално увеличение спрямо същия месец на 2024 г. Вътрешното потребление включва около 500 000 тона за производство на фуражи, а останалите количества се използват за индустриална употреба, храна и износ. Цената остава тясно свързана с международните стокови пазари.

От регулатора напомнят, че са започнали предварително проучване на пазара на слънчогледово олио в края на август след публикации за очаквано повишение на цените поради намален добив на маслодаен слънчоглед, като от Агенция "Митници" е изискана информация за всяко дружество, извършващо внос и износ на маслодаен слънчоглед, рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио. От Министерството на земеделието и храните са предоставили данни за производителите на маслодаен слънчоглед и оценка дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на 2025 г.

