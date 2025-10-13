Войната в Украйна:

Икономист за Бюджет 2026: Румънски сценарий у нас няма да се случи

13 октомври 2025, 08:38 часа 322 прочитания 0 коментара
Икономист за Бюджет 2026: Румънски сценарий у нас няма да се случи

Румънски сценарий у нас няма да се случи, тъй като европейските институции няма да го разрешат. Бих искал да видя бюджет без дефицит, но това е трудно да се осъществи. Във всеки случай трябва да се ограничи ръстът на разходите и да се направи една по-качествена прогноза за приходите през 2026 г. Това коментира икономистът Владимир Сиркаров в ефира на Нова телевизия относно бъдещия държавн бюджет за догодина.

ОЩЕ: Инфлацията, златните ни резерви и пръскането на пари за заплати в МВР и службите: Гуверньорът на БНБ с предупреждение

Критики и опасения

Според Щерьо Ножаров размерът на сивата икономика в България, който е огромен, показва, че има потенциал за по-голяма събираемост. "По-скоро виждам не преценени очаквания за сроковете, в които могат да бъдат увеличени приходите", посочи той.

"Разходите за персонал през последните години са нараснали три пъти, а за издръжка – двойно. Една трета от населението е с прекъснати здравноосигурителни и социални права, така че ясно откъде идват дефицитите", обясни той.

ОЩЕ: Заради излъганите надежди за заплати на младите лекари: Заплаха за нов вот на недоверие

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От своя страна икономистът Георги Вулджев смята, че има голям проблем с бюджета. "Бяхме предупреждавани през всички години след 2021 г. - имаше изпреварващ ръст на текущите разходи при двуцифрен данъчен растеж. Въпреки това дефицитът е неконтролируем. Имаме големи проблеми със събираемостта, защото беше поставена твърде голяма цел. Събра се авансов дивидент от държавните предприятия - 900 млн., както и половин милиард от банките, но въпреки това дефицитът е напът да излезе извън границите. Догодина вече трябва да се спре с изпреварващия ръст на разходите - не може да бъде двуцифрен със сигурност. Става дума за заплати и издръжка на ведомствата", коментира Вулджев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
бюджетен дефицит Бюджет 2026
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес