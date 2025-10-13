Икономист за Бюджет 2026: Румънски сценарий у нас няма да се случи

Румънски сценарий у нас няма да се случи, тъй като европейските институции няма да го разрешат. Бих искал да видя бюджет без дефицит, но това е трудно да се осъществи. Във всеки случай трябва да се ограничи ръстът на разходите и да се направи една по-качествена прогноза за приходите през 2026 г. Това коментира икономистът Владимир Сиркаров в ефира на Нова телевизия относно бъдещия държавн бюджет за догодина.

Критики и опасения

Според Щерьо Ножаров размерът на сивата икономика в България, който е огромен, показва, че има потенциал за по-голяма събираемост. "По-скоро виждам не преценени очаквания за сроковете, в които могат да бъдат увеличени приходите", посочи той.

"Разходите за персонал през последните години са нараснали три пъти, а за издръжка – двойно. Една трета от населението е с прекъснати здравноосигурителни и социални права, така че ясно откъде идват дефицитите", обясни той.

От своя страна икономистът Георги Вулджев смята, че има голям проблем с бюджета. "Бяхме предупреждавани през всички години след 2021 г. - имаше изпреварващ ръст на текущите разходи при двуцифрен данъчен растеж. Въпреки това дефицитът е неконтролируем. Имаме големи проблеми със събираемостта, защото беше поставена твърде голяма цел. Събра се авансов дивидент от държавните предприятия - 900 млн., както и половин милиард от банките, но въпреки това дефицитът е напът да излезе извън границите. Догодина вече трябва да се спре с изпреварващия ръст на разходите - не може да бъде двуцифрен със сигурност. Става дума за заплати и издръжка на ведомствата", коментира Вулджев.