Китайският износ расте с повече от очакваното

Износът на Китай се е ускорил през септември. Китайските производители са насочили продукцията си към различни от САЩ нови дестинации, тъй като търговското споразумението между Пекин и Вашингтон остава под въпрос, предаде Ройтерс.

Износът от втората по големина икономика в света е нараснал с 8,3 на сто през миналия месец на годишна основа, показват най-новите данни на китайските митнически власти, публикувани днес.

През август годишният ръст на китайския износ отслабна до 4,4 на сто.

Още: Китай обяви план за стабилизиране на автомобилния сектор

В същото време през септември вносът в Китай е нараснал с 7,4 на сто спрямо 1,3 на сто през предходния месец.

Средната оценка от анкета на Ройтерс предвиждаше увеличение с 6 на сто на износа и с 1,5 на сто на вноса.

Населението на САЩ има най-голяма покупателна възможност, като страната някога потребяваше китайски стоки за над 400 млрд. долара. Пекин сега обаче разчита, че производителите ще се насочат към Азия, Африка и Латинска Америка, за да компенсират търговските ограничения и да поддържат експортно ориентирана китайски икономика, чиято продукция възлиза на 19 трилиона на година.

Според данните износът на Китай за Индия е достигнал рекордно високо ниво през август, а доставките за Африка и Югоизточна Азия са на път да постигнат годишни рекорди.

Още: Германските компании пренасочват инвестициите от Китай в Индия