"Вирусът на ФИФА" покосява Реал Мадрид преди Ел Класико

Напрежението между Реал Мадрид и френската футболна федерация се заформя от седмица, а днес достигна върхов момент. Причината за това е суперзвездата Килиан Мбапе. Селекционерът на "петлите" Дидие Дешан реши 26-годишния нападател в състава си за международната пауза през октомври, въпреки скорошната му контузия на десния глезен. Мбапе получи травма по време на победата на Реал Мадрид над Виляреал с 3:1 и въпреки че прегледите изключиха сериозна контузия, клубът се опасяваше, че всяко преждевременно завръщане може да влоши проблема. По тази причина през последните няколко дни преди паузата футболистът тренираше индивидуално, без да се присъединява към груповите занимания.

Опасенията на Реал Мадрид се сбъднаха

За Мадрид тази ситуация съживява стария страх от така наречения "вирус на ФИФА" - рискът играчите да се върнат контузени след международна служба. Като се има предвид важността на Мбапе - в момента той е най-добрият голмайстор на отбора и крайъгълен камък в проекта на Хаби Алонсо - залогът не може да бъде по-голям. В центъра на спора стои Дидие Дешан, който все още не бе изключил Мбапе от мача в петък. Френският треньор настоява, че решението ще зависи от това как нападателят ще реагира в последните тренировки. Въпреки това дори възможността Мбапе да играе няколко минути предизвикаше тревога в Мадрид, където приоритет е играчът да си почине и да се възстанови напълно преди предстоящата натоварена клубна програма.

Мбапе е контузен, в Мадрид са бесни

В крайна сметка в Реал Мадрид останаха изключително разочаровани, гледайки как Мбапе изигра почти целия мач срещу Азербайджан. Ден по-късно той бе освободен от френския лагер поради контузия. Според "MARCA" причината е "същата травма, която имаше, когато пристигна". В информацията се допълва, че състоянието му се е влошило, тъй като сега той изпитва по-голяма болка, отколкото когато напусна Мадрид, за да се присъедини към Франция. Испанското издание разкри, че Мбапе почти не е тренирал през седмицата, но въпреки това е започнал мача.

Ситуацията на Мбапе отразява тази на Франко Мастантуно, който също пътува, за да се присъедини към Аржентина, въпреки че получи мускулно разтежение. По-късно аржентинската федерация потвърди, че той ще пропусне приятелския мач срещу Венецуела. И двамата играчи ще се върнат в Мадрид по-рано от очакваното за медицински тестове, само 2 седмици преди Реал Мадрид да се изправи срещу Барселона в Ел Класико.

ОЩЕ: Ръководството на Реал Мадрид обмисля революционна промяна, която няма да се хареса на феновете