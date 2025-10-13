"Надежда за устойчив мир": МВнР за освобождаването на израелските заложници

С голямо облекчение посрещаме освобождаването на 20 израелски заложници от Газа, сред които и българо-израелецът Матан Ангрест. Това заявиха в своя позиция от Министерството на външните работи (МВнР). "Това е важен момент, който ни дава надежда за изпълнението и на останалите точки от плана на президента Доналд Тръмп за постигане на справедлив и устойчив мир в Близкия изток", допълват от външното министерство.

ОЩЕ: Нетаняху няма да присъства на срещата в Египет, посветена на мира в Газа

След стотици дни в плен

Последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в Ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен. Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници. Според израелските медии всички освободени от плен са в "добро състояние".

ОЩЕ: "Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

Американският президент Доналд Тръмп при пристигането си в израелския парламент – Кнесета, заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс. В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "ДА" на въпрос дали войната е приключила.