"Надежда за устойчив мир": МВнР за освобождаването на израелските заложници

13 октомври 2025, 15:05 часа 213 прочитания 0 коментара
С голямо облекчение посрещаме освобождаването на 20 израелски заложници от Газа, сред които и българо-израелецът Матан Ангрест. Това заявиха в своя позиция от Министерството на външните работи (МВнР). "Това е важен момент, който ни дава надежда за изпълнението и на останалите точки от плана на президента Доналд Тръмп за постигане на справедлив и устойчив мир в Близкия изток", допълват от външното министерство.

След стотици дни в плен

Последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в Ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен. Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници. Според израелските медии всички освободени от плен са в "добро състояние".

Американският президент Доналд Тръмп при пристигането си в израелския парламент – Кнесета, заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс. В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "ДА" на въпрос дали войната е приключила.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
