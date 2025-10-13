Спорът за „пробитите“ играчи на Славия ще се реши в съда – шефът на Ботев Пловдив заведе дело срещу Венци Стефанов

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов заведе дело срещу президента на Славия Венцеслав Стефанов. Новината бе съобщена официално от ръководството на „жълто-черните“. Както е известно, наскоро босът на „белите“ обяви пред медиите, че емисари на „канарчетата“ са били в София, за да искат от футболисти на столичани да продадат предстоящия мач между двата тима. Двубоят е насрочен за 18 октомври, събота от 15:00 часа като ще се състои на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Веднага след твърдението на Стефанов той и Илиян Филипов влязоха в задочен спор. Босът на Ботев бе категоричен, че такова нещо няма. След това двамата си размениха доста реплики в словесната им война. Днес пък от Ботев обясниха, че строителният предприемач е завел дело срещу шефа на Славия. То е за клевета.

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с дълга декларация

„Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов! В средата на изминалата седмица президентът на ПФК Славия - Венцеслав Стефанов, отправи изключително тежки обвинения, заявявайки в спортни медии, че „Емисари на Ботев (Пловдив), близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача“. Венцеслав Стефанов направи подобни твърдения и след срамния за България мач срещу Турция в събота вечерта. Поведението на президента на най-стария столичен клуб е изключително неприемливо“.

„ПФК Ботев Пловдив е клуб със славна история и няма как да останем безучастни към подобни действия. Разбираме притеснението на г-н Стефанов от създалото се напрежение около столичното дерби с ПФК Локомотив София и волейболните похвати, които впечатлиха цяла футболна България. Но жалкият опит да се измести фокусът от скандалния волейболен гол с въвличането на ПФК Ботев Пловдив в „купен мач” няма как да остане без последствия. Именно поради това Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов за отправените твърдения в медиите“.

„Всички помним случилото се на полуфинала за Купата на България през 2018 година с главно действащо лице съдията Станислав Ставров. Всички видяхме какво се случи и в края на миналия сезон във Враца. Призоваваме господин Стефанов да се съсредоточи върху собствения си клуб и да не се опитва да замесва ПФК Ботев Пловдив в изкуствени скандали. Силно се надяваме институциите в Република България и в частност БФС да не оставят без последствие срамното изказване от страна на г-н Венцеслав Стефанов и да предприемат всички действия, за да се изясни истината в създалата се ситуация“, се казва в декларацията на ръководството на Ботев Пловдив.

