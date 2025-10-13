Войната в Украйна:

Изгониха ас на Милан, оценяван на 70 млн. евро, от националния отбор

Изгониха ас на Милан, оценяван на 70 млн. евро, от националния отбор

Рафаел Леао напусна лагера на националния отбор на Португалия, съобщава "А Бола" в понеделник. Крилото на Милан не тренира в неделя заради "лоша форма". Треньорът на "селесао" Роберто Мартинес реши да изпрати Леао обратно в италианския клуб, където той не е изиграл пълен мач през настоящия сезон. В последните си два двубоя за "росонерите" той влезе като резерва в средата на второто полувреме.

Мартинес беше недоволен от представянето на Леао в съботния квалификационен мач за Световното първенство срещу Ирландия Република, спечелен трудно с 1:0. Тогава крилото беше на терена в продължение на едва 30 минути.

Във вторник иберийците ще се изправят срещу Унгария в мач от четвъртия кръг на квалификациите за Мондиал 2026. Португалия се намира на първо място в група "F" с пълен актив от 9 точки. / БТА

