Изгониха ас на Милан, оценяван на 70 млн. евро, от националния отбор

Рафаел Леао напусна лагера на националния отбор на Португалия, съобщава "А Бола" в понеделник. Крилото на Милан не тренира в неделя заради "лоша форма". Треньорът на "селесао" Роберто Мартинес реши да изпрати Леао обратно в италианския клуб, където той не е изиграл пълен мач през настоящия сезон. В последните си два двубоя за "росонерите" той влезе като резерва в средата на второто полувреме.

Леао не се намира в най-добрата форма

Мартинес беше недоволен от представянето на Леао в съботния квалификационен мач за Световното първенство срещу Ирландия Република, спечелен трудно с 1:0. Тогава крилото беше на терена в продължение на едва 30 минути.

Във вторник иберийците ще се изправят срещу Унгария в мач от четвъртия кръг на квалификациите за Мондиал 2026. Португалия се намира на първо място в група "F" с пълен актив от 9 точки. / БТА

ОЩЕ: Безпрецедентно! Отбор трябва да падне с възможно най-много, за да се класира за Мондиал 2026