13 октомври 2025, 15:15 часа 330 прочитания 0 коментара
Бивша звезда на Висшата лига стана мениджър на тим, който доскоро се подвизаваше в английския елит

Бившият играч на Арсенал Джак Уилшър е назначен за мениджър на Лутън Таун, според уебсайта на английския третодивизионен клуб. Уилшър ще бъде подпомаган от бившия английски национал и треньор Крис Пауъл. 

Уилшър е назначен за мениджър на Лутън Таун

"Да бъда мениджър на Лутън Таун е огромна чест и привилегия. Бях на осем години, когато за първи път дойдох в Лутън като момче, така че е почти като съдба, че първата ми мениджърска позиция на пълен работен ден ще бъде тук. Невероятно съм развълнуван да бъда тук – наистина очаквам с нетърпение да водя отбора“, каза Уилшър за отбора, който през сезон 2023/24 се подвизаваше във Висшата лига.

Лутън Таун в момента играе в Лига 1, третата дивизия в Англия. Уилшър се оттегли от игра през 2022 г. на 30-годишна възраст поради проблеми с физическа форма след множество контузии. Той започна треньорската си кариера в младежката академия на Арсенал, а през сезон 2024/25 англичанинът беше начело на Норич Сити. Уилшър започва футболната си кариера в Лутън, играейки за младежкия отбор.

Джем Юмеров
