Бивша звезда на Висшата лига стана мениджър на тим, който доскоро се подвизаваше в английския елит

Бившият играч на Арсенал Джак Уилшър е назначен за мениджър на Лутън Таун, според уебсайта на английския третодивизионен клуб. Уилшър ще бъде подпомаган от бившия английски национал и треньор Крис Пауъл.
Уилшър е назначен за мениджър на Лутън Таун
"Да бъда мениджър на Лутън Таун е огромна чест и привилегия. Бях на осем години, когато за първи път дойдох в Лутън като момче, така че е почти като съдба, че първата ми мениджърска позиция на пълен работен ден ще бъде тук. Невероятно съм развълнуван да бъда тук – наистина очаквам с нетърпение да водя отбора“, каза Уилшър за отбора, който през сезон 2023/24 се подвизаваше във Висшата лига.
🚨🟠 Jack Wilshere has agreed to sign at Luton Town as new head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2025
Agreement done with Wilshere, set to be unveiled as new Luton Town manager on Monday morning.
New chapter for former Arsenal player and youth coach. pic.twitter.com/F9rc9LBRe0
Лутън Таун в момента играе в Лига 1, третата дивизия в Англия. Уилшър се оттегли от игра през 2022 г. на 30-годишна възраст поради проблеми с физическа форма след множество контузии. Той започна треньорската си кариера в младежката академия на Арсенал, а през сезон 2024/25 англичанинът беше начело на Норич Сити. Уилшър започва футболната си кариера в Лутън, играейки за младежкия отбор.
ОЩЕ: Съседка на България взе скалпа на №1 в групата си в 95-ата минута и мечтае за Световното в САЩ (РЕЗУЛТАТИ)