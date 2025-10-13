Инфлацията, златните ни резерви и пръскането на пари за заплати в МВР и службите: Гуверньорът на БНБ с предупреждение

Инфлацията в България в края на годината ще е по-висока от тази в еврозоната - но от макроикономическа гледна точка това няма да е беда. Дискусиите в обществото кое колко е поскъпнало няма да спрат, но инфлацията е управляваме. Това заяви гуверньорът на БНБ Димитър Радев, който видя и доста големи, основно политически предизвикателства пред приемането на следващия държавен бюджет.

Радев беше категоричен - тема за спекулации е, че българските златни резерви, които внасяме в ЕЦБ, ще спасяват закъсали икономики в еврозоната. Той леко иронизира - България ли ще спасява Франция например?

Що се отнася до ефекта "Франция", Радев също не видя катастрофичен сценарий. Това е знак за необходимостта от бързи реформи и поуките, че замитането на фискалните проблеми води рано или късно до сътресения, включително политически, каза гуверньорът на БНБ. Имаме възможност да почнем да възстановяваме фискалните буфери, все още можем да го направим, ако се фокусираме върху разходната част - с други думи, да не харчим прекомерно. Иначе ще се окажем в положение без полезен ход - както Румъния, добави Радев. Но той поиска "без забавяне" да се вземат мерки да се пречупи "негативния фискален тренд" - Още: Шокиращо: За 10 месеца са похарчени над 1 милиард лева повече за заплати в МВР