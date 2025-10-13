Продава ли се "Лукойл": Енергийният министър коментира

"Знаете, че работата на опозицията много често е да всява страх или да бълва информация непотвърдена или информация, която по някакъв начин да уязви някой по веригата. Тук е важно да споменем, че министърът на енергетиката има функцията да упражнява контрола чрез златната акция в "Лукойл Нефтохим Бургас". Имаме назначен служител в Надзорния съвет, който ме е информирал, че няма заявен интерес. Никога на борд не е разглеждана официално такава информация да има купувач, който да е проявил интерес и да се водят преговори с него". Това заяви енергийният министър Жечо Станков в предаването "Отговорите" по БНТ. Още: "Носят се само слухове": Борисов не знаел дали "Лукойл" е на пазара

По думите му естествено, държавата трябва да упражни всички свои възможности и да създаде рамка, с която да гарантира какво? На първо място сигурността, защото именно "Лукойл Нефтохим Бургас", преди въобще да бъде притежаван от "Лукойл", е бил вкаран в постановление на Министерски съвет, където се казва, че той е част от критичната инфраструктура, гарантираща националната ни сигурност, поясни Станков.

И затова, както специален управител, който може да бъде назначен, така и колегите от ДАНС, които да имат право да се изкажат, в началото на това правителство създадохме и скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев, за да може да гарантираме, че продажба или придобиване на такива стратегически активи може да се случи само под надзора на държавата, обясни Станков.

Ще остане ли "Дружба-2" на студено?

"Говорейки с изпълнителния директор, се оказа, че той нямал одобрен план, по който да направи това, още повече нямало е и насочено конкретно финансиране, което до някъде е завързало ръцете му, но за мен е по-важно да гарантирам в момента топлото на хората в тези квартали. На първо място съм изискал от колегите от столичната "Топлофикация" и точно там се работи и към момента, мрежата, която захранва училищата и детските градини в този квартал, които са 3 училища и 3 детски градини, да бъде на първо място подменена, защото представете си, ако започне отоплителният сезон и се наложи тези деца да останат вкъщи поради недобре отоплени помещения, това за младите семейства би било голям проблем да не могат да отидат на работа. Естествено задачата, която поставих пред колегите е максимално бързо да се извършват тези ремонти, по никакъв начин да не траят 90 дни и да се изключват клон по клон съответните абонати, а не 120 сгради или близо от 40 хиляди домакинства да останат без топла вода и топло през зимата", коментира Жечо Станков.

Министърът изрази увереност, че "Топлофикация" - София ще изпълни графика си за ремонта в "Дружба 2" и съобщи, че до 10 дни ремонтните дейности, които осигуряват топлоподаването в детските градини и училищата ще приключат, за да се гарантира учебният процес.

"Ежедневно мой екип е на терен или аз лично се чувам с изпълнителния директор, от него така струи сигурност, че те ще се справят в този диапазон от време, но контролът е висша форма на доверие. Към днешна дата в участъците извън училища и детски градини се почистват всичките трасета, по които ще се работи след това, като земни маси, съответно дървета, за да се стигне до бетонните капаци, в които се намират бетонните саркофази, в които се намират тръбите, върху които ще бъдат подменяни. Имам подадена информация, че в следващата седмица до 10 дни ще приключат работите и ще гарантираме учебния процес", добави енергийният министър.

За разпоредената проверка в "Елените" и Царево

"Първите резултати все още се обобщават, но това, което направихме специално от сектор "Енергетика" и малко хора знаят как подхождаме там - още в навечерието на такъв тип големи валежи много внимателно се следи цялата енергийна мрежа, защото превантивното ѝ изключване е много по-важно от последващото възстановяване на моменти, защото ако не бъде изключено навреме, то може да се създадат много по-големи проблеми. Изпратили сме на място екипи, в постоянен контакт сме с областния управител на Бургас. Екипите от НЕК и по-специално от "Язовирни каскади" ще разработят моделиране на всички възможни сценарии, които е можело да се случат при текущата инфраструктура и при нейната липса на място. Така че от тази гледна точка българската енергетика помага не само по възстановяването, но и превантивно", обясни енергийният министър.

Жечо Станков подчерта, че електрозахранването навсякъде в района е възстановено, с изключение на Елените и то по тяхно желание. "Към днешна дата в района няма изключени абонати, възстановено е електрозахранването на всички желаещи, единствено в "Елените" по тяхно искане не сме ги захранили, за да не причиним допълнителни щети, преди те да проверят цялата изрядност на тяхната част от мрежата."

Енергийният министър коментира защо след като падна първият сняг миналата седмица няколко населени места в Трънско са останали 4-5 дни без ток.