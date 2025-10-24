Жестоки критики за цените на храните и къде е най-евтино - от търговските вериги

През август, 2025 година, за пръв път от много време бизнес климатът в търговията в България се влоши много рязко - и причината за това бяха политическите мерки за въвеждане на еврото, цялата "спешна" палитра от изисквания на държавата. Това каза представителят на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов, който даде пример с бързото въвеждане на поредния сайт за следене на цените в търговските вериги.

Пред БНТ Вълканов каза, че този сайт не дава точна и ясна представа къде е най-евтино. Защо е така според него - защото не се изяснява количеството на дадена стока, а се казва само цена за деня. Въпросът е колко е количеството на стоката т.е. грамажът. Не може да се правят елементарни сравнения, настоя Вълканов.

Той изрази недоволство и що се отнася до урегулирането на надценките, като предупреди, че може да има нови законови промени заради промяна и в еврозаконодателството. Специално става въпрос за отношенията доставчик - търговец, предстоят промени на паневропейско ниво. Да видим накъде и докъде ще стигне Брюксел, уточни Вълканов.

Представителят на Сдружението за модерна търговия отчете и, че цените на производителите растат по-бързо в момента, отколкото цените на дребно за крайния клиент. Той отново посочи стар проблем на българското селско стопанство - в Европа 70% от този сектор и сектора за производство на храни са обединени в големи браншови сдружения. В България - не. Това пречи да се сключват сделки за голямо количество и чрез обем да се постига по-изгодна цена, включително за крайния клиент.

