Кан събра световния travel retail бизнес

VP Brands International представи ключови марки на най-престижното изложение за безмитна търговия

Кан събра представители на световния travel retail бизнес за поредното издание на TFWA World Exhibition & Conference 2026 – едно от най-значимите международни събития за duty free и travel retail сектора. Сред компаниите, които представиха своето портфолио пред международни партньори беше и VP Brands International с уиски Black Ram и водка FLIRT. На събитието присъстваха брандове като Chanel, Hermès, Bvlgari, Estée Lauder и Zegna до Moët Hennessy, Campari, Diageo, Brown-Forman и Ferrero. Сред акцентите на изложението беше именно разнообразието от категории и марки – от луксозни парфюми и мода до премиум напитки, гурме продукти и аксесоари. В изложбените пространства присъстваха още Longchamp, Coach, Clarins, Coty и Crocs, а при напитките освен големите международни производители бяха представени и множество специализирани брандове от различни пазари.

За VP Brands International дните в Кан бяха свързани не само с представянето на продуктите, но и с поредица от срещи с настоящи и потенциални партньори. Разговорите бяха насочени към нови пазари, дистрибуция и възможностите за развитие на Black Ram и FLIRT в travel retail и duty free каналите.

„TFWA Cannes е едно от най-важните места за среща на международния travel retail бизнес и за нас участието тук беше възможност не просто да покажем продуктите си, а да водим реални разговори за бъдещето на нашите марки. Влязохме в изложението с ясната амбиция да превърнем интереса към Black Ram и FLIRT в нови бизнес възможности и устойчиви партньорства“, коментираха от VP Brands International.

FLIRT – 28 медала и нови златни отличия

Една от звездите в международното портфолио на компанията беше FLIRT Vodka, която вече има 28 отличия от престижни международни конкурси. Само през 2026 г. марката добави към колекцията си два златни медала – от Vodka Masters 2026 и Travel Retail Masters 2026, организирани от The Spirits Business. Именно тези отличия бяха сред акцентите при представянето на FLIRT пред международните гости в Кан.До FLIRT на щанда беше и уиски Black Ram – една от утвърдените експортни марки на VP Brands International. През 2026 г. Black Ram също получи международно признание, като спечели сребърен медал на Travel Retail Masters.

Когато бизнесът срещне Лазурния бряг

TFWA Cannes е сред събитията, които показват по особен начин как изглежда глобалният travel retail бизнес – комбинация от международни марки, нови продукти, срещи между партньори и интензивен обмен на идеи, всичко това в атмосферата на Кан. Тазгодишното издание събра близо 500 изложители, като изложбената програма обхвана всичко от парфюмерия и козметика до мода, гурме продукти, бижута, електроника и, разбира се, вина и спиртни напитки.