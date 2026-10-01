Цената на петрола тръгна изненадващо през новия месец, европейският сорт с по-сериозна разлика спрямо американския

Цената на петрола спадна в четвъртък, 1 октомври, защото възстановяването на износа от Близкия изток допринесе за неутрализиране на опасенията относно забавените преговори между САЩ и Иран. Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, отбелязаха спад от 1,09% до 96,96 долара за барел в началото на търговията. Към 9 ч. българско време цената е 97,23 долара. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през ноември спаднаха с 1,32% до 89,24 долара за барел в началото на търговията, а към 9 ч. наше време се търгуват за 89,41 долара.

За справка - по същото време вчера, 30 септември, цените бяха съответно над 102 долара за барел "Брент" и над 89 долара за барел WTI.

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Износът на петрол от Близкия изток е близо до нивата преди войната, но не същото важи за горивата

В бележка, публикувана в четвъртък, United Overseas Bank (UOB) посочи, че според данните доставките на суров петрол от Близкия изток се доближават до нивата от периода преди войната, но доставките на горива, по-специално на бензин, изостават.

Притесненията относно прекъсвания в доставките на суров петрол отслабнаха след възобновяването на товаренето на петролни танкери от Саудитска Арабия в пристанището Янбу на Червено море, след като кралството възстанови работата на източно-западния си нефтопровод. Той бе повреден при атака с дрон, извършена от прокси сили на Иран.

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„Тръбопроводът пое голяма част от тежестта по отношение на транспортирането на суров петрол от Персийския залив“, като се има предвид, че Иран е блокирал Ормузкия проток, заяви в сряда Дейвид Морисън - старши пазарен анализатор в Trade Nation. „Анализаторите казват, че тръбопроводът далеч не работи на пълен капацитет. Но фактът, че е отворен, носи известно облекчение и допринесе за отстъплението на цените на петрола“, добави той, цитиран от CNBC.

Търговците продължават да следят отблизо събитията в Близкия изток на фона на опасенията, че трайното разрешаване на конфликта на САЩ с Иран може да се забави. Според MS Now държавният секретар на Щатите Марко Рубио е наредил на иранската делегация, посещаваща Америка, да напусне страната след приключването на Общото събрание на ООН.

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Има информация на Axios, че американски и ирански представители са провели отделни непреки преговори с посредници в понеделник, докато са били в Ню Йорк по повод заседанието на Общото събрание на ООН.